Norme sur le nickel : deux libéraux demandent une révision au Dr Boileau

« Nous exprimons le souhait que, sous votre gouverne et en se basant sur les dernières études, la Direction nationale de santé publique formule rapidement de nouvelles recommandations dans le dossier du nickel », écrivent au directeur national de santé publique, Dr Luc Boileau, les députés libéraux Monsef Derraji et Isabelle Mélançon, dans une lettre obtenue par Radio-Canada.

Le député et porte-parole de l'opposition officielle, Monsef Derraji, ainsi que la députée Isabelle Mélançon, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, font part de leur préoccupation quant aux récentes décisions gouvernementales, notamment celle concernant le taux de nickel permis dans l’air.

Malgré l’opposition citoyenne et politique, le gouvernement caquiste a permis la hausse de cinq fois la limite quotidienne d'émissions de particules de nickel dans l'air ambiant. La limite quotidienne d’émissions de nickel est ainsi passée de 14 à 70 nanogrammes par mètre cube (ng/m3), avec une norme annuelle de 20 ng/m3. Une augmentation qui touche principalement les habitants du quartier du Vieux-Limoilou qui résident à proximité des installations portuaires de Québec.

La demande des députés survient après la récente nomination du Dr Luc Boileau au poste de Directeur national de la santé publique après plusieurs mois d'intérim, qui font suite à la démission du Dr Horacio Arruda, en janvier dernier.

Au cours des derniers mois, alors que vous occupiez le même poste, mais de façon intérimaire, vous avez toujours refusé de revoir les études à ce sujet malgré la divulgation de nouveaux éléments scientifiques disponibles , indiquent-ils.

Désormais directeur en titre, nous espérons que vous avez davantage les coudées franches et souhaitons que vous revoyiez votre position afin de faire de nouvelles recommandations au gouvernement dans le but de mieux protéger la santé des Québécois , peut-on aussi lire.

Dévoilée fin avril, une vaste étude sur la qualité de l’air menée par la Direction de la santé publique (DSP) de la Capitale-Nationale concluait que les résidents du Vieux-Limoilou respiraient quatre fois plus de nickel que ceux du secteur Saint-Sacrement, en Haute-Ville.

De plus, l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME) avait dénoncé le fait que la nouvelle norme reposait sur la composition de nickel de l’air européen et non sur celle de l'air du Québec, alors qu'il s'agit de composés de nickel différents. Or, on ne retrouve pas dans l’air de Québec du sulfate de nickel, mais plutôt du sulfure de nickel qui a des effets cancérigènes, a mis en garde la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l’ AQME .

Mme Mélançon et de M. Derraji rappellent aussi que 18 directions régionales de santé publique demandent que soient réévaluée la pertinence de permettre des émissions de nickel de plus en plus élevées au Québec.

Malgré cela, la Direction générale de santé publique (DGSP) dit demeurer ouverte aux nouvelles informations et études sur le sujet, mais n'envisage pas de revoir sa décision.

Un lien entre le dossier de l'arsenic et celui du nickel

Plus tôt lundi, Mme Mélançon a mis en doute le fait que toutes les informations aient été divulguées au sujet de la hausse et de la nocivité du nickel dans l'air.

Ça me ramène un dossier en tête, celui de la hausse du taux de nickel dans l’air. Est-ce qu’on a eu toute l’information? Je ne suis pas certaine, j’ai un doute. Je dois vous dire que la confiance est mise à mal aujourd’hui, quand on voit qu’on s’est fait cacher de l’information , a-t-elle estimé.

Elle faisait le lien entre le dossier de l’arsenic à Rouyn-Noranda et celui du nickel, réagissant aux révélations de Radio-Canada selon lesquelles des données portant sur les cas de cancer du poumon à Rouyn-Noranda ont été retirées à la dernière minute d’un rapport, à la demande du directeur national de la santé publique de l'époque, le docteur Horacio Arruda.

