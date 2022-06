Apprendre l’histoire des Lekwungen, au gré de l’eau et de sculptures à Victoria

Des balades touristiques en canoë ou à pied reprennent avec Explore Songhees dans le centre-ville de Victoria, après un arrêt à cause de la pandémie. L’occasion d’apprendre l’histoire des terres des peuples parlant la langue lekwungen, les Premières Nations Songhees et Esquimalt.

Le tour commence avec un accueil traditionnel de la part de Cecelia Dick, responsable du tourisme pour les Songhees. À pied, les visiteurs peuvent suivre les sept signes des Lekwungen, des sculptures en forme de fusaïoles qui racontent chacune l’importance des lieux.

C’est Butch Dick, un gardien du savoir songhees et cousin de Cecelia Dick, qui a créé ces sculptures en 2008 en mémoire de sa grand-mère qui filait les poils de chiens blancs aujourd'hui disparus, les Salish Wool Dog.

Tout au long de la balade, un autre Victoria se dessine. Peu à peu, Matoolia, le mot en langue lekwungen pour cette zone, se dévoile. On se prend à imaginer les forêts d’antan, les canoës arrivant en masse dans cette zone boueuse, appelée xwsзyq’әm, et les Autochtones qui se nourrissent de la richesse de la nature d’alors, des crabes, des moules, des huîtres et des palourdes.

Chargement de l’image Cecelia Dick est la responsable du tourisme pour la Première Nation Songhees, à Victoria, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Sur l’eau, les Songhees emmènent les visiteurs sur leur canoë traditionnel jusqu’à Esquimalt, là où leur dernier village traditionnel se trouvait jusqu'en 1911 avant le départ forcé vers la réserve. Tout ce que nous [racontons pendant nos tours] vient de notre cœur et de notre esprit, nous parlons pour nos ancêtres parce qu'ils n'avaient pas de voix à l'époque pour dire ce que cette terre signifiait pour nous , explique Cecelia Dick.

Ici, à p’álәc’әs ou Songhees Point en anglais, Melissa Barnhard, guide touristique pour les Songhees, se sent enveloppée de la présence de ses ancêtres. C'est important pour moi sur le plan culturel, parce que c'est là que beaucoup d'enseignements sacrés se sont produits . C’est aussi là que la jeune trentenaire confie avoir demandé en mariage son fiancé.

Matoolia, un lieu de rencontre et d’échanges

Quand les colons sont arrivés il y a un peu moins de deux siècles, ils ont parfois trouvé des zones vides, pensant que personne n’y habitait, explique Cecelia Dick. Nous nous déplacions de région en région pour [...] nos systèmes alimentaires, alors quand les gens ont vu que nous n'étions pas là, ils ont pensé que c'était abandonné, mais ce n'était pas vrai. Nous étions dans d’autres zones le temps de la récolte .

Chargement de l’image Une exposition de photos sur l'histoire des Lekwungen, sur le quai du port de Victoria, en Colombie-Britannique, le 16 juin 2022. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Sur le quai du port, non loin de l'Assemblée législative, des photos de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle montrent des rassemblements, des maisons longues traditionnelles ou encore des danseurs aux connaissances sacrées. Ce qui est aujourd’hui le port de Victoria était à l’époque un haut lieu de rassemblement entre différentes Premières Nations, un lieu notamment d’échanges de nourriture. Lekwungen signifie « l’endroit où on fume le hareng ».

Cecelia Dick raconte l’importance des camas, ces fleurs bleues violettes dont les bulbes sont consommés par les Autochtones, l’une des rares nourritures traditionnelles encore accessibles. Elle partage ses connaissances sur les traités, l’utilisation des cèdres, les potlatchs, les pagaies qui servaient d’armes dans les guerres et n’hésite pas à offrir ses connaissances à des touristes qui s'arrêtent, intrigués par les photos géantes.

« Je suis vraiment reconnaissante envers ma tante [Cecelia]. [...] Elle consacre sa vie à partager ce qu'elle sait avec nous afin que nous puissions partager avec d’autres. [Je réalise] que nous ne faisons pas cela juste pour nous. Nous le faisons pour la prochaine génération. » — Une citation de Melissa Barnhard, guide touristique songhees

Chargement de l’image L'un des sept signes des Lekwungen, en forme de fusaïole, dispersés à Victoria, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

La guérison par la transmission

Pour Melissa Barnhard, renouer avec sa culture et la partager est un baume de guérison. Avant cette fonction dans le tourisme, la trentenaire dit avoir vécu de la discrimination dans son emploi précédent. Elle ne pouvait pas utiliser son nom traditionnel, « Nawhe-mow-ha », et ses collègues ne comprenaient pas qu’elle soit absente à cause de protocoles culturels.

Désormais, les passants sont curieux quand ils la voient sortir du canoë, ce qui n'était pas le cas il y a encore cinq ans, dit-elle.

Chargement de l’image Melissa Barnhard est désormais fière de partager sa culture songhees avec des touristes. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

« Avant, j'avais honte d'être Autochtone. Je n'aimais pas porter un sac à main autochtone parce que je n'aimais pas que les gens pensent, "oh, c'est une Indienne et oh, elle est sale, ou elle va voler ou [prendre de la] drogue", je n'aimais pas être stéréotypée. Mais maintenant je suis fière! » — Une citation de Melissa Barnhard, guide touristique songhees

Outre une connexion avec l’histoire, Melissa Barnhard apprend également sa langue. Elle se trompe parfois ou oublie certains mots, mais n’abandonne pas. Je me sens si fière pour la première fois de ma vie et je suis si reconnaissante de travailler avec ma tante [Cecelia] .

Cecelia Dick est fière de la passion de ses jeunes guides. Elle espère que les visiteurs partageront leurs expériences et donneront envie à d’autres de venir découvrir l’histoire vaste et riche des Lekwungen.

Depuis jeudi, ces tours sont accessibles du jeudi au dimanche et peuvent être réservés sur le site ou la page Facebook d’Explore Songhees.