Une pluie torrentielle inonde des rues à Saskatoon

L'averse a provoqué des inondations, au moins temporairement, le long de Broadway et d'autres quartiers de la Ville des Ponts.

La police de Saskatoon a déclaré avoir reçu de nombreux appels concernant des inondations sur Lorne Avenue et Exhibition Grounds Road, les voies en direction nord sur Circle Drive près du viaduc de Taylor Street, le viaduc de Circle Drive et Idylwyld, et à plusieurs endroits près de Louise Street et Preston Drive.

La police a indiqué que des restrictions de circulation en direction sud étaient en place lundi pour la voie de droite sur le pont Sid Buckwold, car les équipes de la Ville ont été appelées pour des réparations routières

Elles ont demandé aux résidents d'éviter ces zones et de faire preuve de prudence dans les autres zones sujettes aux inondations.

Selon la météorologue d'Environnement et changements climatiques Canada, Terri Lang, de 45 à 75 mm de pluie sont tombés dans différents secteurs de la ville dans une très courte période de temps, c'est-à-dire, entre 13 h et 14 h lundi.

Les fortes pluies causent bien des maux de tête aux habitants de Saskatoon lundi après-midi, certaines rues étant inondées. Photo : Gracieuseté du Service de police de Saskatoon

Le copropriétaire du magasin de vélos Bike Doctor, Reid Challis, affirme que son commerce a été frappé durement.

La porte avant et la porte arrière ont été submergées et nous avons utilisé des pompes et des aspirateurs pour contenir le tout , dit-il.

« C'est fou! » — Une citation de Reid Challis co-propriétaire, Bike Doctor

Lundi après-midi, la directrice générale des services publics et de l’environnement de la Ville des Ponts, Angela Gardiner, a indiqué que des équipes municipales travailleront pendant la soirée et la nuit pour régler le problème si nécessaire

Elle invite la population à la prudence.

Avec les informations de Leisha Grebinski et Jérémie Turbide