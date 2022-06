La C.-B. se prépare aux bouleversements des changements climatiques

En 2021, la province a non seulement connu l’une des pires saisons de feux de forêt des dernières années, mais également un dôme de chaleur qui a provoqué la mort de centaines de personnes et des inondations dévastatrices.

Pour mieux se préparer face aux changements climatiques, la province investit donc un montant de 513 millions de dollars afin de faciliter l’adaptation des différentes communautés, explique le ministre de l’Environnement George Heyman.

Le nouveau système d’alerte  (Nouvelle fenêtre) en cas de vague de chaleur, annoncé au début du mois de juin, fait partie du plan stratégique d’adaptations aux changements climatiques de Victoria.

Parmi les secteurs visés par le gouvernement se trouve aussi la restauration des bassins versants afin de réduire l’impact des inondations et des sécheresses.

Alors que nous reconstruirons ce qui a été touché par les inondations, ce n’est pas seulement de reconstruire à l’identique, mais de construire mieux en prenant en compte les prédictions pour le futur et notre expérience de l’année dernière , explique le ministre.

Alors que plusieurs communautés, notamment dans la région de l’Okanagan et des Kootenay, observent d’un oeil inquiet la montée des eaux qui augmentent les risques d’inondations, le ministre indique que plus de 670 000 sacs de sable ont été distribués à travers la province en cas de nécessité.

Lutter contre les feux à l’année

George Heyman souligne que le Service de lutte contres les incendies n’est plus un service saisonnier pour combattre uniquement les feux, mais est en fonction dorénavant toute l’année afin prévenir les incendies et préparer les communautés les plus à risque.