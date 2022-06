7 pièces écrites par des Québécoises pour la prochaine saison de l’Espace Go

Artiste en résidence à l’Espace Go pour une deuxième saison, Émilie Monnet signera deux créations : Okinum, qui sera présentée en octobre, et Neecheemus, qui sera montrée au public en janvier 2023.

Spectacle immersif mêlant le théâtre, le son et la vidéo, Okinum proposera une réflexion qui se veut intime sur les barrages intérieurs, c’est-à-dire des maladies, qui se forment dans nos corps. Émilie Monnet interprètera ce spectacle avec la musicienne et vidéaste Jackie Gallant. Les deux femmes en assureront la mise en scène avec la danseuse, chorégraphe et conseillère artistique Sarah Williams.

En cri, Neecheemus signifie mon amour et ce sera le titre de ce spectacle dans lequel des femmes de différentes générations évoqueront l’amour et l’érotisme par des paroles ou un geste artistique sur une musique signée par Frannie Holder, aussi connue pour faire partie des groupes Random Recipe et Dear Criminals.

Anne-Marie Cadieux dans une pièce d’Evelyne de la Chenelière

Autre création à venir à l’Espace Go : Le traitement de la nuit, d’Evelyne de la Chenelière. Anne-Marie Cadieux, Lyndz Dantiste, Marie-Pier Labrecque et Laurent Lucas incarneront les personnages de cette pièce mise en scène par Denis Marleau.

À l’affiche du 7 mars au 2 avril, cette tragédie tournera autour de quatre personnages : Bernard et Viviane, un couple; Léna, leur fille, et Jérémie, leur nouveau jardinier. Léna et Jérémie se mettront à envisager de tuer Bernard et Viviane.

L’Espace Go présentera aussi, en septembre, L’art de vivre, une œuvre écrite par Liliane Gougeon Moisan, lauréate du prix de dramaturgie Gratien-Gélinas en 2019.

Sur une mise en scène de Solène Paré, Simon Beaulé-Bulman, Larissa Corriveau, Raphaëlle Lalande et Tatiana Zinga Botao joueront de jeunes adultes qui emménagent dans des condos dans un même immeuble. Ces jeunes professionnels, qui sont adeptes de décoration, d’alimentation bio et d’exercice physique, se retrouveront poussés vers un retour à la nature.

Le théâtre montréalais achèvera sa saison, en mai, avec L’écoute d’une émotion, de l’autrice et metteuse en scène Marie-Laurence Rancourt. Cette pièce sur le désir prendra la forme d’un monologue théâtral dans lequel Larissa Corriveau incarnera une femme qui raconte, lors de son émission de radio L’écoute d’une émotion, une histoire passionnelle qu’elle a vécue avec un homme.

Sophie Cadieux et Julie Le Breton sur les planches

Lors de sa prochaine saison, l’Espace Go reprendra deux pièces déjà présentées, dont La fureur de ce que je pense du 8 novembre au 3 décembre. Imaginée il y a 10 ans par Sophie Cadieux lors d’une résidence d’artiste, cette pièce mise en scène par Marie Brassard permettra au public d’entendre Christine Beaulieu, Sophie Cadieux, Larissa Corriveau, Evelyne de la Chenelière, Johanne Haberlin, Julie Le Breton et Anne Thériault donner vie aux écrits de Nelly Arcan.

En avril 2023, le public pourra (re)voir Julie Le Breton dans la pièce Les dix commandements de Dorothy Dix, écrite par Stéphanie Jasmin, mise en scène par Denis Marleau et déjà présentée en février dernier.