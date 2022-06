Plus de cliniques vétérinaires temporaires pourront s’installer dans le nord du Manitoba

Avec ce financement, l'organisme pourra créer davantage de cliniques temporaires pour y soigner les animaux.

Le financement entre dans le cadre du programme Une seule santé à travers lequel la Winnipeg Humane Society apporte la moitié de la contribution pour un total de 1,5 million de dollars.

Ce programme de cinq ans a été conçu pour combler les lacunes en santé animale dans les communautés éloignées et autochtones du Manitoba, indique la province dans un communiqué.

En 2021, la Winnipeg Humane Society avait tenu huit cliniques temporaires dans le nord de la province. Elle avait réussi à y soigner et à stériliser environ 375 animaux.

Avec ces nouveaux fonds, l'organisme espère pouvoir en organiser au moins 10 cette année.

J'espère qu'on pourra en organiser plus que 10. Tout dépend des besoins. J'espère que des donateurs au-delà de nos principaux donateurs vont continuer de soutenir ce partenariat , lance la présidente-directrice générale de la Winnipeg Humane Society, Jessica Miller.

Au-delà de ce financement gouvernemental sur cinq ans, Mme Miller voudrait compter sur le modèle de financement qui permettra d'assurer la pérennité de ce programme.

« Mon rêve serait qu'on soit capable de répéter ça année après année, sans financement de la province. » — Une citation de Jessica Miller, PDG de la Winnipeg Humane Society

La directrice des soins vétérinaires de l'organisme, la docteure Gina Bowen, voit dans cette annonce une bonne façon de décentraliser les services de soins vétérinaires de la Winnipeg Humane Society.

C'est excitant comme annonce. On a été historiquement centré à Winnipeg. On a réalisé comme refuge animalier communautaire qu'on doit être plus présent ailleurs dans la province. C'est important de sortir de Winnipeg et de s'assurer que les animaux de partout ont accès à des soins vétérinaires , mentionne-t-elle.

Chargement de l’image L'an dernier, les cliniques temporaires organisées par la Winnipeg Humane Society dans le nord du Manitoba ont permis de soigner environ 375 animaux. Photo : Winnipeg Humane Society

Les ressources rentabilisées

La Winnipeg Humane Society s'occupait tout de même des animaux du nord du Manitoba, en allant les chercher pour les faire venir par avion dans la capitale.

Pour l'organisme à but non lucratif, cela représentait tout un défi.

Plusieurs des communautés sont seulement accessibles par avion et n'ont pas d'accès routier. Le coût des vols est élevé. Ça peut coûter aussi cher que d'aller à Terre-Neuve. La logistique de transport est aussi difficile. Il y a plusieurs vols qui sont au maximum de leur capacité, donc il n'y a pas de place pour les chiens. Il y a aussi des vols retardés à cause de la météo , explique la Dre Bowen.

Chargement de l’image La directrice des soins vétérinaires à la Winnipeg Humane Society, la Dre Gina Bowen. Photo : Radio-Canada

La tenue des cliniques temporaires dans les communautés du nord permettra de soigner davantage d'animaux tout en rentabilisant les ressources, espère-t-elle.

Pour organiser la tenue des cliniques temporaires et le transport d'animaux, Winnipeg Humane Society collabore avec des organismes partenaires comme la Manitoba Animal Alliance.

Sa cordinnatrice des transports, Josée Bélanger-Galay, se réjouit de cette bonification des services vétérinaires dans le nord de la province et du financement gouvernemental qui rejaillira sur son organisation par la même occasion.

C'est très excitant parce que les communautés ont tellement besoin d'aide, elles n'ont pas de vétérinaires. Alors avec cet argent, nous espérons pouvoir avoir plusieurs cliniques de stérilisation , souligne-t-elle.

Après les cliniques temporaires, les organismes d'aide aux animaux espèrent qu'une clinique permanente puisse s'installer dans le nord dans le futur.

Avec les informations d'Émile Lapointe