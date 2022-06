La vitesse des trottinettes électriques dérange des Vancouvérois

Des résidents de Vancouver dénoncent les risques posés par les trottinettes électriques, qui ont le droit de rouler dans les rues de quartier et sur les pistes cyclables de la ville depuis près d’un an.

Le directeur général du West End Seniors’ Network, Martin Addison, reçoit de nombreux commentaires et plaintes liées aux trottinettes électriques (e-scooters en anglais) de la part des 850 membres de son association des aînés du quartier à l'ouest du centre-ville de Vancouver.

Les livreurs, pressés d’effectuer leurs livraisons, et les touristes sont généralement les plus problématiques, dit-il.

[Les touristes] peuvent être dangereux au milieu de la circulation parce qu’ils sont inexpérimentés et ne savent pas où ils vont , affirme Martin Addison.

Lui-même est favorable aux trottinettes parce qu’elles permettent, estime-t-il, de remplacer des voyages en voiture.

Il note cependant que plusieurs utilisateurs dépassent la vitesse permise, ce qui peut poser problème dans des rues habituellement tranquilles, en particulier pour des personnes âgées ayant des problèmes de vision, d’audition ou de mobilité.

On ne les entend pas venir , affirme Martin Addison.

Projet-pilote de trois ans

L’an dernier, la Colombie-Britannique a mis en place un projet-pilote de trois ans qui permet l’usage de trottinettes électriques dans les communautés qui le souhaitent. En ce moment, elles sont permises sur le territoire de six municipalités : Vancouver, le district et la Ville de North Vancouver, Richmond, Kelowna et Vernon.

Ces petits véhicules peuvent y rouler sur les pistes cyclables et dans les rues de quartier, à un maximum de 24 km/h.

Je crois qu’ils vont un petit peu trop vite , déclare le résident de Vancouver et membre du West End Seniors’ Network Don Ryan, qui dit avoir noté à plusieurs reprises que des trottineurs utilisent les trottoirs, malgré que ce soit interdit.

Je ne sais pas comment les policiers peuvent vraiment [intervenir], ajoute-t-il. Ils doivent s’occuper de bien d’autres choses à Vancouver.

Le service de police de Vancouver dit ne pas avoir de données sur le nombre de contraventions données en lien avec les trottinettes électriques depuis le lancement du projet-pilote, en juillet 2021.

Nous préférons une approche d’éducation à une approche de pénalisation , indique le porte-parole Steve Addison.

Nous disons à nos clients de respecter les règles , affirme de son côté la cofondatrice du magasin de trottinettes Urban Machina, Olivia Yau. Par contre, nous n’avons pas de contrôle sur eux une fois qu’ils ressortent.

Mme Yau explique que les modèles vendus chez Urban Machina ne peuvent pas rouler au-delà de 24 km/h, mais il est très simple pour les clients qui le veulent de modifier le moteur de manière à dépasser cette vitesse.

Il y a beaucoup de conseils sur YouTube pour changer la [limite] de vitesse , confirme le propriétaire des magasins de vélo Reckless Bike Stores, Paul Dragan.

Chargement de l’image Montréal a abandonné un projet-pilote de trottinettes en libre-service en 2020. En Colombie-Britannique, Richmond, Kelowna et Vernon ont des systèmes de trottinettes en libre-service. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Améliorer l’affichage

Olivia Yau croit que la Ville devrait installer plus d'affiches dans les rues et sur les pistes cyclables annonçant les règlements aux utilisateurs de trottinettes. Elle pense également que les différents ordres de gouvernement devraient mener des campagnes de sensibilisation ciblées. La meilleure voie à suivre, c’est l’éducation , estime-t-elle.

Selon elle, en raison de leur popularité grandissante auprès des citadins, les trottinettes sont là pour de bon, et les décideurs politiques ont la responsabilité de mettre en place la réglementation adéquate.

[Les gens] veulent ce nouveau moyen de transport , dit-elle.

Le ministère des Transports de la Colombie-Britannique indique que les communautés dans lesquelles se déroulent les projets-pilotes doivent chacune rendre un premier rapport annuel cet été.