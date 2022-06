Les visiteurs pourront observer des requins au Musée Exploramer

Dans deux ans, il sera possible d’observer des requins en toute sécurité et bien au sec au musée scientifique de Sainte-Anne-des-Monts, Exploramer. Ce sera le premier et le seul pavillon au Canada entièrement dédié à cette espèce qui fait peur autant qu’elle fascine.

Cette nouvelle installation s’inscrit dans un vaste projet de développement de 16 millions de dollars.

À lui seul, ce nouveau bâtiment entraîne un investissement de 7 millions de dollars.

Selon la directrice générale d’Exploramer, Sandra Gauthier, il comptera deux étages. Au premier, il sera possible de voir, en aquarium, de petits requins qui vivent dans le fleuve Saint-Laurent, et des raies. Un concept de Moment Factory permettra de présenter d'autres espèces de requins plus imposantes.

Une salle sera aménagée au deuxième étage avec une exposition muséale pour les familles et les enfants.

Sandra Gauthier précise qu’une vingtaine d’espèces de requins vivent dans le Saint-Laurent. Plusieurs sont sur la liste des espèces en péril, mentionne-t-elle. On en parle beaucoup et on en voit peu.

Les requins sont de plus en plus présents dans le fleuve. Avec l’augmentation du nombre de phoques, la nourriture est là donc les requins sont là, commente-t-elle. C’est important qu'on s’assure de les protéger et que les pêcheurs sachent comment travailler avec les requins.

Le directeur scientifique de l’observatoire des requins du Saint-Laurent, Jeffrey Gallant, va accompagner Exploramer dans l’établissement du contenu scientifique de cette nouvelle activité. Il attendait ce moment depuis longtemps.

On fait de la recherche sur le requin depuis plus de 20 ans, indique-t-il. Mais on a beau faire beaucoup de recherche, si on n’a pas de lieu de diffusion et d’interprétation comme Exploramer va le faire, ça reste en vase clos pour les chercheurs.

Pouvoir offrir au public un lieu il pourra voir les requins et avoir les informations qui viennent avec, c'est unique , ajoute-t-il.

« 100 millions de requins sont tués dans le monde chaque année, la plupart pour leur cartilage qu’on trouve dans leurs ailerons. » — Une citation de Jeffrey Gallant, directeur scientifique de l’observatoire des requins du Saint-Laurent

Le scientifique se désole de voir que le requin a une si mauvaise réputation. On naît presque avec une aversion pour eux, constate-t-il. Mais plus on les connaît, plus on est en mesure d’apprécier leur rôle et de les garder en vie. On est plus choqué d'apprendre qu'il y a des massacres commis chaque année. C’est grave parce que les requins se reproduisent lentement.

M. Gallant souligne le rôle important des requins dans l’équilibre océanique.

Un requin dans l’océan, c'est un peu comme le loup dans la forêt, compare-t-il. Il contrôle les populations et prévient la surpopulation des espèces qui peut causer des dommages, dont certaines maladies.

« Lorsqu'on fait mal aux requins, on fait mal à l’humain et c’est important de le savoir. » — Une citation de Jeffrey Gallant, directeur scientifique de l’observatoire des requins du Saint-Laurent

L’ouverture de ce nouveau bâtiment est prévue pour juin 2024. Le projet devrait créer une dizaine d’emplois supplémentaires à Exploramer, dont le nombre passerait de 32 à 42.

Le gouvernement du Québec a confirmé une participation de 4 millions de dollars pour ce projet. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, est venu en faire l’annonce à Sainte-Anne-des-Monts lundi.

La mise à niveau du bâtiment existant est aussi dans les cartons, ainsi que la construction d’un nouvel aquarium et le renouvellement de l’exposition.

D’autres annonces de financement sont attendues dans les prochains mois.

