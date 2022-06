Des Rimouskois dans la peau de réfugiés

Une trentaine de personnes ont participé au « voyage en Exil », une expérience de simulation lors de laquelle les participants devaient quitter leur pays comme le feraient des réfugiés. Chacun d'entre eux avait pour commencer, une carte d’identité et un certain montant d’argent. Rapidement, il était temps de partir. Commençait alors une série de décisions à prendre.

Faut-il que je monte dans le bus pour tenter de rejoindre le Mexique? Faut-il que je négocie avec le passeur pour traverser la frontière? Est-ce que je m’installe dans un camp de réfugiés ou je tente de trouver un travail au noir dans une grande ville? Est-ce que je fais travailler mes enfants pour m'en sortir? Est-ce que je fais demi-tour?

« C’est vraiment une possibilité pour les gens de vraiment vivre l’expérience de ce que c’est d’être réfugié. » — Une citation de Norbert Piché, directeur du Service Jésuite des Réfugiés Canada

Chargement de l’image Le directeur du Service jésuite des réfugiés Canada, Norbert Piché, expose toutes les situations auxquelles doivent faire face les réfugiés. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

L'atelier est animé par le Service jésuite des réfugiés Canada qui soutient les réfugiés, les demandeurs d'asile et les immigrants qui arrivent au pays. En 2017, son directeur, Norbert Piché, a l’idée de mettre sur pied « Un voyage en Exil » pour sensibiliser davantage la population d'accueil aux enjeux que rencontrent les réfugiés.

Selon lui, l’expérience est plus profitable qu'un discours. Ce n'est pas comme écouter un conférencier qui parle de la situation des réfugiés. C’est quelque chose de vécu, qui vient te chercher parce que tu es en train de le vivre et tu entends des témoignages de vrais réfugiés , explique-t-il.

L'animateur ajoute que lorsqu'on vit une expérience comme ça, on le voit vraiment, on le vit dans notre peau et c’est plus profitable de ce côté .

Chargement de l’image Chaque participant commence l'expérience en obtenant une carte de réfugié et un certain montant d’argent. Après ça, il faut quitter son pays comme un réfugié. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Nancy Marmen, qui travaille avec AIBSL , participait à l'atelier. On peut se mettre un petit peu dans la peau des gens, ça nous montre par quel chemin ils passent, comment c’est difficile et comment on ne serait pas capables, dans notre ouate, de passer à travers ça , admet la Rimouskoise.

On ne se rend pas compte à quel point ces gens-là vivent des choses difficiles , ajoute l'un des participants, Luc Charest. L’enseignant a aimé l’expérience, lui qui travaille avec des classes d’accueil au sein desquelles plusieurs réfugiés font partie. On voit ça dans les films, mais il y en a pour qui c’est la réalité , réalise-t-il.

Rimouski, ville d’accueil

En 2017, la Ville de Rimouski est devenue la 14e ville québécoise pour l’accueil des réfugiés. Depuis cinq ans, la ville, avec le soutien d’ AIBSL , a accueilli 289 personnes dont 105 enfants.

Toutefois l’intégration est l’ultime défi des nouveaux arrivants. D’après Ana Seaton, directrice adjointe d’ AIBSL , c’est tout un apprentissage pour la population.

« Il faut vraiment essayer d’enlever les préjugés parce que dès qu’on entend le mot réfugié, on se met en mode pitié. » — Une citation de Ana Seaton, directrice adjointe d'AIBSL

Chargement de l’image Depuis cinq ans, la ville de Rimouski a accueilli 289 personnes dont 105 enfants, avec le soutien Depuis cinq ans, la ville, avec le soutien d’AIBSL, rappelle sa directrice adjointe, Ana Seaton. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Le plus important c’est de comprendre que ce sont des gens comme vous et moi, qui ont dû quitter leur pays. Il faut comprendre qu’ils étaient en danger et que ce n’est pas leur choix de venir ici, c’est important de comprendre leur bagage et leur force humaine incroyable , résume l'intervenante.

Selon les derniers chiffres de l’Agence des Nations Unies, le nombre des réfugiés vient de franchir la barre des 100 millions, pour la première fois, sous l’effet de la guerre en Ukraine notamment.

D’après le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basque, Maxime Blanchette-Joncas, il faut que le Canada se positionne comme un pays prêt à accueillir. On a un devoir moral également en tant qu’humain et citoyen d’aider notre prochain, le gouvernement a une responsabilité que les gens soient accueillis en toute sécurité , affirme-t-il.

L'élu considère que le Canada est un pays du G7 et qu'il est en mesure d'intégrer des réfugiés. Et on souhaite que la région du Bas-Saint-Laurent et la ville de Rimouski soit en mesure d’en accueillir , invite-t-il.

Chargement de l’image D’après le député fédéral Maxime Blanchette-Joncas, il faut que le Canada réaffirme sa position comme pays d'accueil. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant