Plusieurs résidents de La Baie évacués inquiets pour leur avenir

La rencontre a eu lieu au Théâtre du Palais municipal, à La Baie, situé tout près de la zone évacuée. Les autorités municipales ont informé les résidents de l’aide disponible et des étapes envisagées. Une première rencontre avait eu lieu dimanche au même endroit.

On compte maintenant 192 citoyens évacués, selon le dernier bilan de Saguenay. La Ville dénombre un total de 95 adresses touchées dans le périmètre établi, où un ordre d'évacuation de 53 résidences supplémentaires a été donné samedi soir. Un glissement de terrain avait emporté une maison il y a une semaine dans ce secteur.

Plus de 70 bâtiments sont maintenant évacués. Les autorités ont indiqué cette fin de semaine que les évacuations pourraient durer des semaines, voire des mois.

Des citoyens rencontrés se posaient plusieurs questions, à la sortie de la rencontre organisée par les autorités.

Chargement de l’image Jonathan Ouellette fait partie des citoyens évacués. Il montre ici le dossier reçu lors d'une rencontre tenue par les autorités au sujet des programmes d'aide. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Je le vois dans leurs yeux, puis je les comprends. Ils sont aussi en mode panique, on peut l’être nous autres avec. Juste à voir leurs yeux, comme la mairesse, qu’on a vue, et madame Laforest, que je remercie beaucoup , a mentionné un résident évacué.

Selon les programmes actuels, les personnes évacuées ont accès à une aide de 20 $ par jour, ainsi qu’à un total maximal de 260 000 $, en cas d’indemnité pour une maison et un terrain. Le premier ministre François Legault a indiqué lundi que Québec étudie la bonification des programmes d’aide.

Quand est-ce qu’on va rentrer dans la maison? Je ne le sais pas. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. [...] C’est pour ça que je dis, quand ils t’arrivent avec du 20 $, non. C’est une peanut, comme je me dis , a exprimé un autre résident évacué.

Plusieurs se demandent si l’indemnisation sera suffisante, en cas de perte de leur maison.

« Moi, de ce que je peux voir avec ma maison, avec le terrain qu’on a, avec la qualité de maison qu’on a, je n’aurai pas une maison comme j’ai là, ça, c’est sûr et certain. » — Une citation de Un résident de La Baie évacué

En attente d’en savoir plus sur ce qui les attend et sur l’avenir de leur résidence, des sinistrés et personnes évacuées tentent de trouver un logis, où ils pourront demeurer après avoir été pris en charge par la Croix-Rouge. L'aide de la Croix-Rouge a d'ailleurs été prolongée lundi. Elle se limitait initialement à trois jours.

C’est le cas d’Alex Gagnon, dont la mère est atteinte d’un handicap, et qui cherche un logement temporaire pour sa famille et ses animaux.

Des familles ont pu être relogées dans des logements identifiés par l’Office municipal d’habitation (OMH) de Saguenay, qui a formé une unité d’urgence. Dimanche, une trentaine de logements avaient été identifiés.

Chargement de l’image Marie-Josée Olsen a été forcée de quitter sa maison de La Baie. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Une maison achetée à l’automne

Marie-Josée Olsen, qui est aussi évacuée depuis samedi, a pu déménager chez sa mère après avoir dû quitter la maison qu’elle a achetée en novembre dernier dans le secteur.

Elle dit ne pas être pressée de retourner dans sa nouvelle résidence.

« On m’a dit au départ qu’il n’y avait aucun doute, c’est pour ça que je n’ai pas fait partie des deux premières vagues d’évacuation. Après ça, tout d'un coup on est passé de pas de doute à risque imminent. Ça, c'est quelque chose qui me dérange, puis même qui me dérange encore. » — Une citation de Marie-Josée Olsen, une résidente évacuée

On m’appellerait demain et on me dirait: " On a révisé le périmètre, est-ce que tu veux retourner dans ta maison? " et j’attendrais certainement quelque temps avant d’y retourner , a-t-elle ajouté.

Chargement de l’image Certains résidents près de la zone évacuée ont préparé leurs valises pour quitter rapidement au besoin. Photo : Radio-Canada

Des résidents voisins du périmètre inquiets

Des résidents qui se trouvent toujours dans leur propriété, tout près de la zone évacuée, sont aussi sur le qui-vive. L’un d’eux confie avoir déjà préparé ses bagages, au cas où.

On se tient prêt pour une évacuation éventuelle si nécessaire. On s’est préparés en fonction de ça. On a fait nos valises, comme si on partait en voyage pour quelques semaines quelque part. Mes outils sont déménagés, notre linge d’hiver aussi , raconte un citoyen rencontré dans le secteur.

D’autres se montrent plus confiants. Le talus est vérifié tous les ans en arrière, donc je me fie à ce qu’on nous dit , raconte un propriétaire qui habite tout près.

Je n’ai pas de craintes. J’ai hâte d’avoir les résultats [des analyses], mais je n’ai pas de craintes , mentionne un autre.

Avec les informations de Julianne Gagnon, Priscilla Plamondon Lalancette, Ainhoa Ibarrola et Louis Martineau