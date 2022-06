Ouverture d’un nouveau centre pour les femmes autochtones à Gatineau

Le nouveau Centre d’innovation sociale, économique et culturelle (CISEC) de l’Association des femmes autochtones du Canada, sur la promenade du Portage à Gatineau, ouvrira officiellement ses portes mardi. Attendu depuis 46 ans selon sa directrice générale Lynne Groulx, l’immeuble fraîchement rénové sera fin prêt à accueillir le public pour une multitude d’activités.

On sait qu’il y a beaucoup de difficultés dans les communautés , explique Lynne Groulx. On a plus de 220 oeuvres d’art dans notre espace. Je pense que c’est une façon de mieux se connaître , poursuit Mme Groulx.

Chargement de l’image Lynne Groulx, directrice générale du Centre d’innovation sociale, économique et culturelle (CISEC) de l’Association des femmes autochtones du Canada Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Se connaître, c’est bien l’objectif premier que la patronne du CISEC a mentionné en entrevue avec Radio-Canada. Surtout à la veille de la Journée nationale des autochtones, qui coïncide avec l’ouverture du CISEC . C'est une journée spéciale pour nous. On a invité plus de 100 personnes, s’enthousiasme Mme Groulx.

C’est un centre culturel, un centre de réconciliation, un centre de développement économique, c’est un centre pour les femmes autochtones du Canada , énumère Mme Groulx.

Chargement de l’image L'une des 220 oeuvres d'art exposées au Centre d’innovation sociale, économique et culturelle (CISEC) de l’Association des femmes autochtones du Canada. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

En plus de pouvoir admirer l’art autochtone qui se déploie sur les deux étages du CISEC , les visiteurs pourront se sustenter dans un café qui servira de la nourriture typique des peuples autochtones. Des cours culinaires seront même offerts pour apprendre à cuisiner des mets traditionnels algonquins, métis et inuits.

Enfin, le CISEC offrira des formations à ses partenaires et des agences gouvernementales sur différents aspects des cultures autochtones.

On est là depuis plus de 46 ans. C’est dû depuis longtemps qu’on ait un bel espace où on peut recevoir les femmes de notre communauté , conclut Lynne Groulx, visiblement ravie du résultat des travaux des deux dernières années.

Avec les informations d'Ismaël Sy