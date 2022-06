La GRC continue de rechercher l’homme en fuite à La Ronge

Aucun agent de la GRC n'a été blessé lors de cet incident et aucun autre blessé n'a été signalé à la police.

Au total, 17 personnes ont été arrêtées en lien avec l’incident.

À la suite d'une enquête, 15 personnes ont été libérées sans inculpation. Il a été déterminé qu’elles ne sont pas impliquées dans l’incident.

L'enquête est en cours et la GRC a déclaré qu’elle fournira des mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Une situation effrayante

La cheffe de la Première Nation de Lac La Ronge, Tammy Cook-Searson, a déclaré que la communauté avait été ébranlée par l'incident.

Ceux à qui j'ai parlé avaient très peur et ne savaient pas ce qui se passait , dit-elle.

Mme Cook-Searson a déclaré que les magasins et le centre de santé local étaient fermés et que les gens ont reçu l'ordre de rester chez eux pendant que la police fouille la communauté.

Selon elle, c'est une situation effrayante .

Elle a ajouté que son souci est d'essayer de garder tout le monde en sécurité .

La GRC a déclaré que le suspect avait été vu pour la dernière fois à pied dans le secteur de Far Reserve Road et qu'il était possible qu'il se dirige vers le nord sur l'autoroute 2.

Les automobilistes ont été avisés de ne pas prendre d’auto-stoppeurs et de contacter la police immédiatement s'ils voient le suspect.

La GRC avise le public que le suspect est considéré comme dangereux et ne doit pas être approché.

Alors que la vie commence à revenir à la normale dans la communauté, les écoles de la région ont été confinées lundi.