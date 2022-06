Le rapport sur le racisme systémique au N.-B. demande une enquête publique

Le rapport provisoire est daté d'avril, mais a été dévoilé lundi par des chefs Mi'kmaq de la province.

Dans un communiqué, les chefs de l'organisme à but non lucratif Mi'gmawe'l Tplu'taqnn mentionnent qu'ils s'attendaient à ce que la commissaire Manju Varma publie son rapport provisoire plus tôt, mais ils croient qu'elle a changé d'avis après avoir rencontré des représentants du gouvernement pour en communiquer le contenu.

Par conséquent, les chefs indiquent qu'ils ne participeront plus aux travaux de la commissaire.

Le rapport provisoire recommande notamment de rétablir tous les noms de lieux contenant une terminologie raciste contre les peuples autochtones avec leurs noms d'origine Wabanaki, ou des noms recommandés par les Premières Nations, au plus tard le 21 juin 2022.

Il demande également la création d'un bureau permanent pour lutter contre le racisme systémique au Nouveau-Brunswick.