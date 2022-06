Une première demande de Saguenay pour décréter l’état d’urgence durant cinq jours

La séance s’est tenue sur le coup de 17 h 30 à l’hôtel de ville de Saguenay.

La résolution vise à prolonger de cinq jours l'état d'urgence d’abord décrété par la mairesse, Julie Dufour, qui avait simplement une durée de 48 heures. Une fois la résolution adoptée, c’est à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault d’accepter la demande, ce qu’elle s’était engagée à faire plus tôt lundi.

On ne veut surtout pas altérer la capacité opérationnelle de Saguenay, donc s'ils ont besoin de l'état d'urgence, on va leur donner , avait affirmé Geneviève Guilbault.

Selon la Ville, ce décret lui permettra d'agir plus rapidement pour reloger les 192 personnes évacuées. Il sera également possible d’obtenir les fonds nécessaires afin d’avoir accès à certaines ressources, et ce, sans passer par des appels d’offres.

Il permettra aussi à Saguenay de réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés nécessaires.

La mairesse Dufour a indiqué que les élus devront se rencontrer tous les cinq jours afin de déclarer à nouveau l'état d’urgence. Une façon de faire électronique pourrait aussi être utilisée.

« On s'entend que ce sera pour plusieurs semaines au minimum, probablement quelques mois. On va tout faire pour que ce soit le moins longtemps possible. » — Une citation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Une bonification de l'aide souhaitée

Lors du conseil municipal, Julie Dufour a mentionné qu’elle travaille auprès des différentes instances afin de bonifier les programmes d’aide aux personnes évacuées.

Dans un contexte actuel où même le prix des maisons a grimpé, les programmes réguliers auxquels les gens ont accès, le 260 000 $ pour la maison, les biens, les meubles et le terrain, c'est fort insuffisant. Vingt dollars par jour pour se loger dans un contexte de période estivale, ça n'a pas de sens non plus , a ajouté la mairesse.

Chargement de l’image Le secteur évacué n'est pas accessible aux passants et aux citoyens. Photo : Radio-Canada

Un guichet unique pour recueillir les dons

Question de coordonner les offres pour venir en aide aux personnes évacuées, Saguenay mettra sur pied un guichet unique pour ceux qui souhaitent faire des dons.

C’est ce qu’a révélé la mairesse en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, après la séance du conseil.

Dès demain, sur la page de Ville de Saguenay, il y aura une adresse de courriel où les gens pourront offrir ce qu’ils ont à donner. Oui il faut aider, mais il faut bien aider aussi. Pour ce qui est de l’argent et tout ça, on s’en vient aussi un peu plus tard. Donc, demain, ça va vraiment être les besoins de nos gens qui sont très spécifiques en meubles, en immobilier, qui seront présents , a expliqué Julie Dufour.

Une plateforme transactionnelle devra être mise en place pour récolter les sommes.

Avec les informations de Kenza Chafik et de Priscilla Plamondon Lalancette