Une liste de demandes irrégulières envoyée à des locataires de Devcore

L'entreprise propriétaire d'immeubles à logements Devcore exigerait notamment à ses locataires d'envoyer un dépôt de garantie de cent dollars qu'ils peuvent récupérer à la fin de leur bail.

Une telle exigence contrevient au Code civil du Québec, selon le tribunal administratif du logement du Québec.

Un locateur ne peut exiger une somme d'argent autre que le loyer que ce soit sous forme de dépôt ou autrement, selon Denis Miron, responsable des communications pour le tribunal.

Chargement de l’image Le contrat stipule une liste de clauses auxquelles le locataire est invité à se soumettre. Certaines clauses sont irrégulières, selon le tribunal administratif du logement du Québec. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Devcore demanderait également aux locataires de payer tous les frais liés à l'ouverture d'un dossier au tribunal administratif du logement. Le tribunal stipule toutefois que ce type de frais est assumé par la partie qui introduit une demande, peu importe si elle provient du locataire ou du propriétaire.

Toutefois, les prestataires d'un programme d'aide financière de dernier recours sont exemptés des frais, indique M. Miron. Un juge administratif peut également condamner le défendeur à payer les frais au demandeur, dans une décision juridique.

Devcore exigerait également que ses locataires prennent en charge le nettoyage des conduites de sécheuses, de fournaises et d'échangeur d’air de ses immeubles. Selon le tribunal du logement, le locateur est toutefois tenu de garantir au locataire que le bien loué peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.

Les clauses au bail qui dérogent aux dispositions d’ordre public prévues par la loi en matière de bail de logement sont sans effets, selon le tribunal administratif du logement.

Devcore a refusé nos demandes d'entrevues concernant le document envoyé à ses locataires. Nous n'avons donc pas été en mesure qu'elle a envoyée ce document.

Encore dans l'eau chaude

Au début du mois de juin, Devcore était impliquée dans une controverse à Sept-Îles. L'entreprise avait annoncé qu'elle investirait entre 5 et 6 millions de dollars dans les deux prochaines années pour effectuer des travaux de rénovation dans ses immeubles.

Le directeur de Devcore, Jean-Pierre Poulin, avait aussi déclaré avoir de la misère avec des gens qui font des problèmes, qui font de la casse ou qui ne paient pas leur loyer, mais qui boivent ou ces choses-là .

À la suite de cette sortie, des organismes locaux avaient fait part de leurs craintes quant à l'accroissement de la précarité d'accès au logement à Sept-Îles.

Chargement de l’image Steeve Beaupré, le maire de Sept-Îles (à gauche), avait indiqué être réceptif à la proposition de construction de logements sociaux évoquée par le directeur de Devcore, Jean-Pierre Poulin (à droite) (archives). Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Deux semaines plus tard, le directeur de Devcorea tenu une conférence de presse afin de préciser le discours qu'il avait véhiculé au début du mois.

L'entreprise a réaffirmé son désir de rénover une quarantaine de logements qu'elle a achetés et qui sont toujours vacants. M. Poulin s'est toutefois dit ouvert à rendre les logements plus accessibles si son entreprise obtient l'appui des organismes et des gouvernements.