Pikogan amorce la construction d’un nouveau centre communautaire

On a procédé lundi à la première pelletée de terre de la construction du Centre Lighthouse, un nouveau centre communautaire qui verra le jour à Pikogan, près d’Amos.

La députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a annoncé une aide financière de 800 772 $ du Secrétariat aux affaires autochtones, dans le cadre du fonds d’initiatives autochtones volet 3 pour les infrastructures communautaires. L'organisme Lighthouse assumera l’autre moitié des coûts du projet évalué à 1,6 million $.

L’entrepreneur général Construction Benoit Doyon de Val-d’Or réalise les travaux, selon les plans de GBA Architectes de Mont-Laurier. Le nouvel édifice de 5000 pieds carrés comportera une grande salle, des locaux de classes, des bureaux et une cuisine. Sa construction doit être complétée d’ici la fin de l’année 2022.

La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, le président de Lighthouse, James Cananasso, et la cheffe du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan, Monik Kistabish, lors de la première pelletée de terre symbolique du Centre Lighthouse.

Le nouveau centre permettra à l’organisation Lighthouse de mieux soutenir les gens dans leurs démarches de guérison, estime son président James Cananasso, qui rêve à ce projet depuis 2016.

« Ce que je souhaite, c’est que ce soit chaleureux, que les gens se sentent bien et qu'on puisse faire plusieurs activités communautaires. » — Une citation de James Cananasso, président du projet Lighthouse

C’est aussi pour aider les gens à sortir de l’isolement, de pouvoir se rencontrer, faire des cuisines collectives, des cafés rencontres et des activités familiales pour renforcer le lien avec les enfants, fait-il valoir.

Le chantier est déjà en branle au bout de la nouvelle rue Lighthouse, à Pikogan.

Répondre à un besoin

Le Centre Lighthouse est d’ailleurs construit sur un terrain fourni par le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan, sur la nouvelle rue Lighthouse aménagée pour accueillir l’édifice. La cheffe Monik Kistabish s’est réjouie de voir ce projet se concrétiser pendant son mandat. Elle croit que le Centre Lighthouse répondra à un besoin dans la communauté.