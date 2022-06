Caissière condamnée à 240 heures de travaux pour avoir volé 60 000 $ à une épicerie

Une femme a volé l’équivalent de 60 000 $ à l’épicerie Super C de Rouyn-Noranda durant les années où elle y travaillait en tant que caissière.

La dame a plaidé coupable aux accusations portées contre elle, lundi matin, au palais de justice de Rouyn-Noranda.

Les faits reprochés se sont déroulés entre le 1er janvier 2019 et le 21 avril 2021. Josianne Dionne pigeait systématiquement dans les caisses au Super C, selon les faits rapportés au tribunal. Au fil des mois, elle aurait amassé la somme de 60 000 $.

Les avocats de la défense et de la poursuite se sont entendus sur une suggestion commune pour la sentence. L’accusée écope de 240 heures de travaux communautaires, qu’elle devra effectuer dans un délai de 18 mois.

Elle doit également respecter une ordonnance de remboursement d’une valeur de 60 000 $ au bénéfice du commerce Super C. De plus, il est interdit à Mme Dionne d’aller au Super C pour une période de deux ans.

Le juge Couture: Une suggestion « excessivement favorable »

Selon les avocats, Josianne Dionne aurait collaboré tout au long de l’enquête. L’avocat de la défense, Me Vincent Bernier, a souligné que sans la collaboration de Mme Dionne, la compilation des images des caméras de surveillance au Super C pour la période des vols aurait requis énormément de temps.