Plastique à usage unique interdit : réaction positive des détaillants en alimentation

Rappelons qu'Ottawa avait fait connaître son intention de légiférer sur les plastiques jetables en 2019.

Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a annoncé lundi qu'à compter de décembre 2023, il sera interdit de vendre des ustensiles de plastiques ou encore des sacs d'emplettes au Canada.

Les habitudes des commerçants et des consommateurs ne devraient pas trop être bousculées selon Stéphane Lacasse, vice-président des Affaires publiques au sein de l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Plusieurs ont déjà adopté les sacs réutilisables.

Si on avait imposé ça il y a dix ans, ça aurait été beaucoup plus difficile pour les clients, on aurait dû se revirer de bord. Là au moins il y a un changement de comportement qui s'est fait , explique-t-il.

« On a le temps d'informer les gens, c'est quand même dans 18 mois. » — Une citation de Stéphane Lacasse, Association des détaillants en alimentation du Québec.

Bye-bye , sac en plastique

Il faut dire que dans les magasins à grande surface, le sac d'épicerie en plastique est déjà une espèce en voie de disparition.

Chez IGA et Sobeys, il n'est plus offert aux clients. Les épiceries Métro comptent l'abandonner dès cet automne. Chez Provigo, on compte emprunter ce virage plus tard cette année.

Le géant Lowes ainsi que ses filiales Rona et Réno-Dépôt comptent s'en départir d'ici juin 2022.

Chargement de l’image La chaîne d'alimentation IGA a retiré les sacs de plastique de ses magasins en février 2020. Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

C'est sûr que pour les petits dépanneurs où c'est plus de l'achat impulsif, là il y aura un changement, mais il suffit d'offrir des alternatives , explique Stéphane Lacasse.