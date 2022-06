Les triathlètes du Rouge et Or à l’assaut des Mondiaux

Derrière les succès d’Alexis Lepage et Charles Paquet, le club de triathlon du Rouge et Or de l'Université Laval s'est bâti une réputation enviable, ces dernières années, à l’échelle nationale. Avec la venue des Mondiaux juniors de triathlon à Montréal, vendredi, c’est maintenant au tour des plus jeunes de se mesurer à leurs rivaux internationaux.

Or, l’entraîneur-chef Pierre-Yves Gigou ne tarit pas d'éloges envers la relève du club Rouge et Or, qui accueille des athlètes dès l'enfance grâce à son volet civil. Plusieurs de ses protégés peuvent aspirer à suivre les traces de Lepage et participer aux olympiques en 2024 ou 2028, estime déjà Gigou.

Mais chaque chose en son temps. Avant de penser aux Jeux de Paris, les meilleurs jeunes triathlètes de Québec doivent prouver qu’ils appartiennent à l’élite mondiale. C’est dans cette optique que Mathis Beaulieu, Noémie Beaulieu et Nathan Grondin sauteront dans l’eau du Vieux-Port de Montréal, vendredi.

On est vraiment excité. Ça fait deux ans qu’on sait que les Mondiaux juniors auront lieu à Montréal et que les athlètes rêvent d’être sélectionnés , relate l'entraîneur-chef.

Beaulieu vise un podium

En Mathis Beaulieu, le Rouge et Or mise sur un sérieux aspirant au podium. À seulement 17 ans, le jeune homme formé depuis le début de l’adolescence au club Rouge et Or participe déjà à ses deuxièmes Mondiaux juniors.

L’été dernier, au Portugal, l’expérience ne s’était pas bien déroulée. Je n’avais vraiment aucune idée du calibre. Je ne savais pas à quel point ça nageait vite, roulait vite. Honnêtement, je me suis fait , raconte-t-il.

Non seulement cela, mais Beaulieu s’était fracturé un poignet une semaine avant la compétition, lors d’une course panaméricaine, puis avait souffert d'arythmie cardiaque durant les Mondiaux. Un problème de santé pour lequel il a depuis été opéré. Cette fois, il arrivera à Montréal au sommet de sa forme.

Sa coéquipière Noémie Beaulieu (aucun lien de parenté), 18 ans, est aussi une aspirante au trône des Mondiaux du côté féminin, mais elle manquait à l’appel à l’entraînement, lundi matin. La triathlète de Gatineau a reçu un résultat de test positif à la COVID-19, il y a quelques jours. Cela ne devrait pas l’empêcher de prendre le départ, mais il est difficile de prédire dans quelle forme elle sera, admet Pierre-Yves Gigou.

Chargement de l’image Le triathlète de Lévis Nathan Grondin Photo : Jean Roy

L’avantage d’être à Montréal

Quant à Nathan Grondin, 19 ans, il ne cache pas être excité à l'idée de participer à ses premiers Mondiaux. Pour moi, c’est quelque chose d’assez grandiose. C’est un rêve d’enfant de représenter le Canada à cette compétition-là.

Sans faire partie des favoris, Grondin estime qu’il pourrait se faufiler parmi les 20 premiers. Surtout que les athlètes du Rouge et Or bénéficieront d’un avantage local. Le public sera derrière eux, dont leurs familles et leurs amis, et, contrairement à la plupart de leurs adversaires, ils ne souffriront pas de décalage horaire.

Puis c’est un parcours qu’ils connaissent. Ça fait quelques années qu’ils ont l’occasion de se pratiquer en coupe du Québec dans le même environnement. Quand tu arrives sur la ligne de départ, oui c’est intimidant de se mesurer aux meilleurs athlètes au monde, mais tu es chez toi. Il y a une certaine assurance qui vient avec ça , décrit l’entraîneur Gigou.

En plus de trois triathlètes juniors, deux autres athlètes du Rouge et Or seront aussi en action en fin de semaine, à Montréal. Charles Paquet, 24 ans, prendra le départ de l’épreuve de super sprint des Séries mondiales de triathlon, vendredi et samedi, tandis que Filip Mainville sera de l’équipe canadienne à l’épreuve de relais des Mondiaux U23, dimanche.