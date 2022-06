Le conseil des Innus de Pessamit s’allie à l’entreprise de construction EBC

Le Conseil des Innus de Pessamit s’allie à l’entreprise de construction et de génie civil EBC pour des travaux de réfection sur les ponts des rivières Betsiamites et Papinachois sur le territoire de la communauté. Ce partenariat leur permettra de mettre en commun leurs efforts pour la réalisation des travaux prévus par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Le Conseil des Innus de Pessamit précise que cette entente vise à promouvoir le développement économique de la communauté. Il permet également de participer à l’économie de projets réalisés sur le Nitassinan grâce à des occasions d’affaires qui permettraient à l’ensemble de la communauté de bénéficier des retombées économiques.

« Le temps où le développement sur notre territoire ancestral se faisait sans notre participation est fini. On ne parle plus simplement de consultation, mais bien d’une réelle participation aux projets d’une manière qui réponde à nos besoins et procure des retombées économiques significatives pour la communauté. » — Une citation de Jean-Marie Vollant, chef du Conseil des Innus de Pessamit

Le chef de bande de Pessamit, Jean-Marie Vollant, indique que les travaux sur les deux ponts sont nécessaires.

L’un des objectifs est qu’au moins 50 % des emplois à temps plein liés à ce projet soient occupés par des membres de la communauté de Pessamit. Pour ce faire, des formations leur seront offertes. Ce qui est important, c’est que les gens puissent être formés avant le début des projets. C’est aussi les compétences, les connaissances, que les gens vont pouvoir aller chercher dans le futur pour d’éventuels projets soit dans la communauté où ailleurs dans la province , indique Jean-Marie Vollant.

Le conseil des Innus de Pessamit et l'entreprise EBC s'allient pour la réalisation de travaux sur les ponts de la rivière Betsiamites et Papinachois.

L'entreprise EBC indique que plusieurs partenariats avec des communautés autochtones, entre autres à la Baie-James, ont déjà été faits. La formation commence par beaucoup d'accompagnement, nos plus vieux transmettent leurs connaissances aux plus jeunes. C’est aussi beaucoup de soutien et surtout d’aller au-delà de la tâche et de comprendre la culture des gens, et ce entre chaque génération , explique la vice-présidente construction pour EBC, Guylaine Dubois.

Les contrats seront octroyés en priorité aux entreprises de Pessamit. Le Conseil vise à réduire les inégalités sociales et à contribuer à l’essor économique de la communauté.

L’état des ponts

D’après M. Vollant les travaux qui seront faits sur les ponts permettront d’assurer la sécurité des usagers. Ça craque, il y a des morceaux qui tombent. C’est important de faire des réparations même si celui de Papinachois est plus récent, c’était quand même un pont en bois avant , ajoute Jean-Marie Vollant.

Avec les informations de Camille Lacroix