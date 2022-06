Importante saisie de stupéfiants et arrestation à Sainte-Anne-des-Monts

Une série de perquisitions en matière de stupéfiants et une arrestation se sont déroulées dans trois appartements d'un immeuble à logements de Sainte-Anne-des-Monts, jeudi dernier.

Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Claude Doiron, les policiers du poste MRC Haute-Gaspésie étaient accompagnés de plusieurs enquêteurs et patrouilleurs de l’extérieur de la région, avec l’assistance des enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ .

Ils ont perquisitionné trois appartements dans un immeuble à logements de la 7e rue Ouest.

Ils ont saisi, entre autres, environ 85 grammes de cannabis, 1250 comprimés de méthamphétamines, un peu plus de 130 grammes de cocaïne, une petite quantité de haschich, 200 comprimés de médicaments sous ordonnance, un certain montant d’argent comptant et divers équipements servant au trafic de stupéfiants , précise Claude Doiron.

Chargement de l’image De la cocaïne a aussi été saisie. Photo : iStock

Les policiers ont arrêté Sébastien Lemieux. L’homme de 42 ans a par la suite comparu par visioconférence afin de répondre à des accusations de possession en vue de trafic de méthamphétamine, ainsi que possession en vue de trafic de cocaïne. Le suspect demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires.

Claude Doiron précise que ce sont des informations reçues du public qui ont permis de mener à bien cette opération.

Il mentionne également que l’enquête se poursuit et qu’il n’est pas impossible que d’autres personnes soient aussi interpellées par les policiers.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.