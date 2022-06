L’Alberta célèbre la Journée mondiale des réfugiés

Des célébrations ont eu lieu lundi à Edmonton et Calgary pour souligner la Journée mondiale des réfugiés.

C’est une journée de réflexion, une journée pour se rappeler qui nous sommes et où nous allons , explique Tareq Hadhad, un ancien réfugié syrien.

L’homme, aussi président-directeur général d’une chocolaterie en Nouvelle-Écosse, était présent à Calgary pour animer un panel axé sur l’entrepreneuriat chez les nouveaux arrivants.

Un événement très important, juge un des vice-présidents de l’organisme à but non lucratif The Immigrant Education Society. C’est difficile si tu n’as pas trouvé ta communauté si tu n'as pas de réseau ni de famille pour t’intégrer.

« Chaque réfugié apporte ses propres expériences et son talent : c’est notre propriété intellectuelle. Nous ne la perdons pas dans la guerre. » — Une citation de Tareq Hadhad, PDG, Peace by Chocolate

Robert Toth a fui l’ex-Yougoslavie avec ses parents, il demande au gouvernement canadien d'offrir une meilleure reconnaissance des acquis des réfugiés et de faciliter leur intégration.

[Ils] apportent des compétences précieuses pour ce pays , a-t-il ajouté.

Deux célébrations en une

Dans la capitale albertaine, l’événement a pris une autre tournure cette année. Vu que la Journée mondiale des réfugiés et la Journée nationale des peuples autochtones tombaient l'une après l'autre les organisateurs ont choisi une autre approche. On mélange les deux événements pour sensibiliser les nouveaux arrivants à la culture autochtone de la région , a témoigné Frank Bessai.

Selon l’organisateur et membre des Services sociaux catholique, l’événement tenu à l’Hôtel de Ville d’Edmonton se veut un message de solidarité entre les deux communautés.

Frank Bessai explique qu’un des organismes participants, Bent Arrow Healing Society, aide des Autochtones de la campagne ou des réserves à venir s’établir en ville. Leurs défis pour trouver un travail, un logement ou un réseau de soutien ont des similarités avec ceux des réfugiés.

Ce qu’on fait, c’est un peu la même chose. C’est juste qu'elles viennent [les personnes] de partout dans le monde , a-t-il témoigné.

Chargement de l’image Les célébrations à l'Hôtel de Ville d'Edmonton ont débuté avec une cérémonie autochtone par visioconférence. Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse

Le choix de faire cet événement à l’Hôtel de Ville n’est pas anodin, ajoute aussi le directeur général de la Francophonie albertaine plurielle (FRAP), Alphone Aloha.

Edmonton est la troisième ville au Canada pour sa rétention d’immigrants , a-t-il fait savoir.

Tout comme Robert Toth, il demande aux citoyens et aux autorités de reconnaître davantage l’apport des réfugiés et des immigrants à la société. Les réfugiés sont une force, c’est un atout pour une ville. Nous devons leur donner l’opportunité d’être inclus.

Le directeur général a également dit que la proportion de réfugiés augmente de jour en jour , même si elle ne dépasse pas le quart des personnes requérant le service de l’organisation.