Près de 5 G$ pour moderniser le NORAD : la part de la base de Bagotville connue plus tard

Alors qu’Ottawa va investir 4,9 milliards de dollars sur six ans pour moderniser et augmenter les capacités de défense continentale du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), ce n’est que plus tard que la somme qui atterrira à la base de Bagotville sera connue.

L’annonce a été faite lundi par la ministre de la Défense, Anita Anand.

La ministre a notamment confirmé que le Système d'alerte du Nord sera remplacé à terme par une série de nouveaux systèmes de radars.

Le Canada va également se procurer de nouveaux missiles pour les éventuels F-35 du constructeur américain Lockheed Martin, qui devraient remplacer au cours des prochaines années les F-18 vieillissants.

Ces fonds-là, au niveau où c’est rendu en ce moment, vont être répartis plus tard , a indiqué l’officier des affaires publiques de la base de Bagotville, Maxime Cliche.

Les CF-18 et le radar

Le capitaine Cliche a aussi détaillé le rôle de la base de Bagotville au sein du NORAD .

Ici sur la base de Bagotville, principalement par nos CF-18, on a un mandat qui est avec le NORAD . En fait, notre rôle c’est d’assurer la surveillance et le contrôle de l’espace aérien opérationnel pour le Canada et les États-Unis , a-t-il débuté.

En mars dernier, Ottawa a entamé les négociations finales pour l'achat d'avions de chasse F-35.

Également, en ce qui concerne le radar, ici on a le 12e Escadron de radar. Son rôle consiste à offrir une couverture radar à l’entraînement des avions de chasse, mais aussi à participer aux engagements du gouvernement canadien dans le cadre des ententes internationales avec l’ OTAN , mais aussi avec le NORAD , a poursuivi le capitaine Cliche.

Le système radar est installé au lac Castor, à 35 km au nord de Bagotville, là où des techniciens de l'escadron travaillent quotidiennement.

Le 12e Escadron de radar s’est installé à la base de Bagotville en 1993, à la suite de la fermeture de la Station des Forces canadiennes Mont Apica, dans la réserve faunique des Laurentides.