Visas : trois mois d’attente et toujours rien pour un couple ukrainien

Mais Mme Grygorieva les a convaincus de partir en leur promettant qu'ils seraient en sécurité avec elle au Canada. Ils pouvaient rester temporairement avec elle à Toronto et pourraient passer du temps avec leur petite-fille.

Les parents de Mme Grygorieva ont donc envoyé leurs papiers à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) afin de profiter du programme accéléré pour les Ukrainiens fuyant la guerre. Trois plus tard, ils attendent toujours.

En attendant, ils sont hébergés par des bénévoles à Varsovie, en Pologne.

Un responsable du gouvernement fédéral affirme que le ministère essaie de traiter les demandes en 14 jours, mais beaucoup d'entre elles prennent plus de temps, et plus de 164 000 Ukrainiens attendent toujours.

J'aime mes parents et je veux les aider. J'ai l'impression que je ne peux pas les aider , a déclaré Mme Grygorieva, qui a quitté l'Ukraine pour s'installer à Toronto il y a trois ans et qui est résidente permanente.

Un cas inhabituel

Le gouvernement canadien a créé un programme de résidence temporaire pour aider à faire venir les Ukrainiens et les membres de leur famille au Canada le plus rapidement possible , tout en leur donnant la possibilité de travailler et d'étudier au Canada pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans, peut-on lire sur le site Web du ministère.

Selon IRCC , en date du 8 juin, le gouvernement a reçu 296 136 demandes de résidence temporaire et que 131 763 d’entre elles ont été approuvées.

Ksenia Tchern, une avocate d’origine ukrainienne spécialisée en immigration et basée à Toronto, affirme que le traitement des demandes prend en moyenne quatre à six semaines. Selon elle, le cas des parents de Mme Grygorieva, qui a dure depuis trois mois, est inhabituel.

Chargement de l’image Ksenia Tchern est une avocate d'origine ukrainienne basée à Toronto. Photo : offerte par Ksenia Tchern

Chaque jour supplémentaire pour eux ajoute déjà à leur traumatisme , a déclaré Me Tchern.

Ils perdent espoir, selon Mme Grygorieva

Nous reconnaissons que de nombreux Ukrainiens sont impatients d'obtenir leur visa et de venir au Canada et nous travaillons jour et nuit pour aider les Ukrainiens et leurs familles à venir au Canada aussi rapidement et aussi sûrement que possible , a déclaré Rémi Larivière, porte-parole d' IRCC , dans un courriel.

Larivière a déclaré qu' IRCC ne peut pas faire de commentaires sur des cas spécifiques sans un consentement écrit en raison de la législation sur la protection de la vie privée.

Alors que Mme Grygorieva tente désespérément de comprendre pourquoi sa demande est bloquée, elle affirme que ses parents abandonnent tout espoir de venir au Canada et envisagent de retourner chez eux, à Kharkiv. Des crimes de guerre y ont été commis par la Russie, selon Amnistie internationale.

Ils détruisent les infrastructures, les maisons, les écoles et les hôpitaux , a déclaré Mme Grygorieva.

Selon IRCC , certains cas complexes peuvent prendre plus de deux semaines, par exemple, s'il manque des documents dans la demande ou si les membres de la famille ont des nationalités différentes.

Mais Mme Grygorieva affirme qu' IRCC n'a pas demandé de documents supplémentaires et que le dossier de ses parents est aussi standard que possible.

Ce sont des gens tout à fait ordinaires , a-t-elle déclaré.

Après avoir envoyé la demande de ses parents, Mme Grygorieva dit qu'elle a aidé d'autres parents et amis en Ukraine à remplir leur demande et que ces personnes ont déjà été acceptées.

Me Tchern estime qu'il serait utile qu' IRCC et les centres de demande de visa soient plus transparents quant à la durée des temps d'attente afin de soulager l'anxiété des demandeurs.

Il s'agit simplement de donner aux demandeurs une indication pour qu'ils ne craignent pas eux-mêmes que quelque chose ne va pas avec leur demande ou que le Canada ne veut pas d'eux.

Avec les informations d'Angelina King de CBC