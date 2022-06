Un robot sauveteur qui pourrait aider les premiers intervenants en cas de catastrophe

Ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la science et cette chose existe , lance Alejandro Ramirez-Serrano, professeur au département d'ingénierie mécanique et de fabrication à l’École d'ingénierie Schulich School de l'Université de Calgary.

Alejandro Ramirez-Serrano travaille sur ce robot depuis sept ans. Il espère qu'il deviendra un outil pour aider les premiers intervenants en cas de catastrophe, comme l'effondrement d'un immeuble.

L'objectif est de disposer de robots de recherche et de sauvetage qui travaillent dans des espaces confinés et dans les circonstances les plus difficiles, et qui sont totalement autonomes.

Il peut changer son style de locomotion et passer de la marche à la marche à quatre pattes, il peut grimper , explique Alejandro Ramirez-Serrano. Il dispose de capteurs pour percevoir l'environnement, créer une carte en 3D de l'espace et [peut] calculer sa stabilité pour décider son style de locomotion.

Selon M. Ramirez-Serrano, son groupe est le seul en Amérique du Nord et l'un des deux seuls au monde à travailler sur la manière de déployer des robots dans des espaces confinés, chaotiques et non structurés pour lesquels il existe peu d'informations.

Toutefois, il faudra peut-être attendre encore une décennie avant que les robots de sauvetage autonomes soient prêts à être utilisés, affirme-t-il.

Des robots sont déjà utilisés pour certaines catastrophes ou pour le déminage, mais ils sont contrôlés par des humains à l'aide de télécommandes. Il faut encore développer l'intelligence artificielle plus avancée, indique l’ingénieur.

Nous ne voulons pas que le robot imite un individu spécifique. Nous voulons que le robot dise : ''J'ai toutes ces connaissances, et voici ce que je dois faire'' , dit-il. Par exemple, nous pourrions avoir un immeuble qui s'effondre. Il y a des victimes à l'intérieur. Il n'y a pas de recette. Nous développons donc l'intelligence artificielle pour permettre au robot d'être capable de percevoir l'environnement et de prendre des décisions à la volée.

Le robot pèse environ 70 kilogrammes, mais Alejandro Ramirez-Serrano aimerait le rendre plus léger.

Il estime qu'il pourrait soulever jusqu'à 90 kilogrammes. Il est alimenté par une batterie, mais ne fonctionne que pendant environ 45 minutes. C'est encore un travail inachevé et le restera probablement pendant de très nombreuses années , avoue le chercheur.

Comme pour la voiture à conduite autonome, il faudra peut-être un certain temps pour que le genre humain s'habitue à une machine capable de penser par elle-même, souligne-t-il. C'est un autre obstacle qui doit être surmonté.