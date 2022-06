Concours Hockeyville : deux matchs préparatoires de la LNH en Atlantique cet automne

Deux matchs préparatoires opposant les Canadiens de Montréal aux Sénateurs d’Ottawa dans la Ligue nationale de hockey (LNH) seront présentés au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador cet automne, dans le cadre du concours Kraft Hockeyville.

La communauté autochtone d'Elsipogtog et la municipalité de Twillingate avaient remporté les honneurs de ce concours national en 2021 et 2020, respectivement.

Les matchs se dérouleront le 6 octobre au Steele Community Centre de Gander à Terre-Neuve-et-Labrador et le 8 octobre au Centre J.K. Irving de Bouctouche au Nouveau-Brunswick.

Ces matchs avaient été reportés en raison de la pandémie de COVID-19.

En 2020, la municipalité de Twillingate, sur la côte nord de l’île de Terre-Neuve, a remporté le concours Kraft Hockeyville et a reçu 250 000 $ pour restaurer son aréna.

En 2021, la communauté autochtone d’Elsipogtog au Nouveau-Brunswick est devenue la première communauté autochtone à remporter ce concours national. Elsipogtog a aussi reçu 250 000 $ pour rénover son aréna, endommagé par un incendie en septembre 2020.

Les matchs préparatoires seront présentés par ces deux communautés. Plus de détails sur les matchs, leur télédiffusion et les festivités entourant ces événements seront dévoilés sous peu, indiquent les organisateurs.

Kraft Hockeyville existe pour lier nos communautés par le biais du hockey et pour aider à faire du hockey un sport plus accueillant et accessible pour tout le monde , affirme Adam Butler, président de Kraft Heinz Canada.

Twillingate et Elsipogtog ont aussi reçu la somme de 10 000 $ pour acheter de l’équipement pour leur programme de hockey mineur, de la part du fonds Goals and Dreams, de l’Association des joueurs de la LNH.

Rappelons que l'édition 2022 du concours a été remportée par la ville de Sydney, au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse.