Elle frappe un orignal en voulant rejoindre sa fille qui accouche à l’hôpital de Bathurst

L’arrivée de son premier petit-fils aurait dû être un événement heureux pour Amanda Johnson. Mais cet instant magique a failli tourner au drame quand elle est entrée en collision avec un orignal, peu après 3 h dans la nuit de dimanche à lundi, près de Charlo.

La nouvelle grand-mère a tenu à partager sa mésaventure pour sensibiliser la population sur la situation que vivent les gens de sa région, avec la perte des services d’obstétrique à l’Hôpital régional de Campbellton et les enjeux de sécurité sur les routes du Nord, spécialement sur la route 11.

Chargement de l’image Le côté droit du camion a été endommagé dans la collision avec l'orignal. Photo : Gracieuseté : Amanda Johnson

Cette mésaventure a débuté vers 2 h 40, lorsqu'elle a été réveillée par sa fille, enceinte, qui était sur le point d'accoucher à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst. Sa fille aurait normalement dû accoucher à Campbellton, mais elle a dû se rendre à Bathurst pour obtenir des services d'obstétrique.

Une nuit sombre et brumeuse

Après être allée chercher un café, elle a pris la route 11 à Campbellton en direction de Bathurst, raconte Amanda Johnson, dans un long message publié sur Facebook lundi.

« Je suis immédiatement mal à l'aise. C'est brumeux. Il fait sombre et c'est étrange avec pratiquement aucune voiture en vue. Je conduis plus lentement qu’à l’habitude et j'ai une prise ferme sur le volant. Ce café frais dans le porte-gobelet sent si bon, mais je n'ose pas quitter les yeux la route pour boire une gorgée. » — Une citation de Amanda Johnson

J'ai détendu mes épaules et j'ai pris une grande respiration. Je vais bientôt rencontrer mon premier petit-fils , s’est-elle réjouie intérieurement.

La suite allait en décider autrement.

Chargement de l’image L'orignal mort après la collision survenue dans la nuit de dimanche à lundi. Photo : Gracieuseté : Amanda Johnson

Elle a aperçu à la dernière seconde une masse sombre avant le choc. La pire vue possible , a-t-elle avoué.

Le son que l’orignal a fait quand il a heurté mon camion [du côté passager], l'explosion du coussin gonflable, la douleur que j'ai ressentie dans mes deux poignets, les sensations de piqûre et de brûlure du coussin gonflable me frappaient à pleine vitesse, la ceinture qui me garde coincée sur mon siège. Je ne peux pas la détacher et ça me fait mal , raconte-t-elle dans son message.

L’appel d’urgence

Quand Amanda Johnson a retrouvé ses esprits, elle a réalisé ce qui venait de se passer.

Elle a senti qu’il faisait très sombre, que c’était très calme et qu’elle se sentait très seule au milieu des bois, sur la route 11, avec un animal mort à côté de mon camion, poursuit-elle.

Elle a appelé le 911 un peu après 3 h 30.

Chargement de l’image Le côté droit du camion endommagé par la collision avec l'orignal. Photo : Gracieuseté : Amanda Johnson

J'avais peur et je souffrais. Les fenêtres s'étaient brisées et les insectes me dévoraient , a affirmé la victime de cet incident.

Pendant ce temps, les autres grands-parents du bébé ont été les premiers à arriver sur les lieux de l’accident, car ils allaient aussi à l'hôpital de Bathurst pour rencontrer leur petit-fils.

Arrivée des secours

La vue et le son de l'ambulance avec ses lumières et ses sirènes ont été de la musique à mes oreilles. La police n’était pas loin derrière. Bientôt, les pompiers sont arrivés et une dépanneuse aussi. Ils avaient certainement tous beaucoup de questions pour moi alors qu'ils essayaient de rassembler les pièces tout en évaluant mes blessures , raconte Amanda Johnson.

« Parmi le chaos, je reçois le message que le bébé est arrivé à 3 h 48. Il est en bonne santé et il est beau. Ma fille se porte bien. Tout s'est parfaitement passé, bien que plus vite que prévu. » — Une citation de Amanda Johnson

Même si l'histoire se termine somme toute bien, la nouvelle grand-mère a de la difficulté à comprendre pourquoi les gens de sa région sont contraints de se mettre dans une telle situation.

Qu'arrive-t-il à nos soins de santé? Que se passe-t-il avec nos routes et autoroutes ici dans le Nord? Nous avons perdu de nombreux services dans notre hôpital [de Campbellton] autrefois entièrement équipé et nous n'avons plus accès à la main-d'œuvre.

Nous sommes contraints de nous rendre à Bathurst et si vous avez déjà parcouru cette route, vous savez qu'il n'y a pas de clôture [de protection contre les orignaux] adéquate. Il y a un tronçon d'autoroute de 35 km sans clôture et c'est une zone fortement boisée. D'innombrables accidents se sont produits sur cette route particulière. Des blessures se sont produites, des morts se sont produites et il y a eu beaucoup de presque manqués, y compris moi-même , a partagé Amanda Johnson.

Qu'arrivera-t-il au prochain?

Cet incident qui aurait pu avoir une tournure beaucoup plus dramatique a ravivé les pires craintes d'Yves Goudreau, ambulancier et militant de longue date pour l’installation de clôtures contre les animaux sur la route 11 entre Campbellton et Bathurst.

Il a récemment recueilli plus de 4000 signatures, quelque temps après le décès d’un jeune motocycliste qui avait heurté un orignal près de Charlo, pour convaincre le gouvernement provincial d’investir dans de telles clôtures.

Selon lui, le premier ministre lui a répondu de ne pas voyager de nuit sur cette route.

Chargement de l’image Yves Goudreau près d'une route (archives). Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

« Ça ramène mes inquiétudes. Ça démontre comment un tel accident peut vite arriver. Ça démontre aussi que des personnes doivent voyager sur cette route de nuit, même si notre premier ministre ne le veut pas. C’est impossible. On sait tous que ça va se reproduire. Le prochain aura quelles séquelles? Va-t-il en mourir? C’est ma pire crainte. » — Une citation de Yves Goudreau, militant pour l’installation de clôtures contre les animaux sur la route 11

Yves Goudreau mentionne que les automobilistes du Nord ont autant droit à cette protection que ceux du Sud, où les routes ont déjà ces clôtures.

Il entend d’ailleurs se servir de ce nouvel incident pour relancer le premier ministre et les députés du Nord sur l’importance d'installer ces clôtures tout le long de la route 11 entre Campbellton et Bathurst.

Avec des informations de Serge Bouchard