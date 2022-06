Journalistes ukrainiens : entre devoir et danger de propagande

Ce petit coin de table, c’est la plupart du temps son bureau. En effet, même si elle travaille pour le journal le plus lu en Ukraine et le plus populaire pour les lecteurs de l’étranger qui suivent ce qui se passe au pays, même si elle en est une des fondatrices, elle n’a pas le luxe de travailler dans une salle de nouvelles.

On a un énorme lectorat, mais on est vraiment une petite entreprise. Tout n’est pas encore installé, notre site Internet n’a pas encore sa version finalisée , explique-t-elle.

Le journal en ligne The Kyiv Independent est devenu la référence pour suivre le conflit en Ukraine.

The Kyiv Independent est né en décembre 2021, lors du licenciement de toute la salle de nouvelles du quotidien Kyiv Post, dont les propriétaires avaient un penchant prorusse.

« Nous avons tous été virés sans avertissement parce que nous défendions notre indépendance éditoriale. Nous nous sommes mis tous ensemble d’accord pour poursuivre nos activités journalistiques. The Kyiv Independent est vraiment une entreprise communautaire. » — Une citation de Anastasiia Lapatina, journaliste pour The Kyiv Independent

Juste avant le déclenchement de la guerre en février, la jeune journaliste poursuivait ses cours en Europe. Au lendemain de l’invasion russe, elle a pris la ferme décision de revenir au pays pour exercer son métier, un devoir patriotique selon elle.

Anastasiia Lapatina est une des journalistes du Kyiv Independent qui couvre la guerre en Ukraine.

Une de ses premières affectations : les massacres à Boutcha, une ville à côté de celle où elle et sa famille vivaient.

J’ai couvert une exhumation de fosse commune. C’est complètement fou de voir des corps de civils torturés, tués et enterrés, et cette vision orwellienne de tous ces reporters qui prennent des images, c’est très étrange.

Elle qui voulait couvrir les conflits internationaux a vu son rêve s’exaucer, mais dans son propre pays. Ce qu’elle n’avait jamais envisagé.

Son collègue Illia Ponomarenko, 30 ans, se définit comme reporter de guerre. C'est ce qu’il a toujours voulu faire et ce qu’il a exercé notamment dans la couverture du conflit israélo-palestinien.

Mais sa première dose, il l’a eue alors qu’il était encore étudiant en journalisme dans le Donbass, lorsque la Russie a envahi cette partie de l’est de l'Ukraine en 2014. Pigiste pour des médias comme la BBC, il a fait ses premières armes dans le métier depuis Marioupol, sous les assauts de la Russie.

Illia Ponomarenko suit souvent les troupes ukrainiennes sur la ligne de front.

Aujourd’hui, il couvre le front de la guerre tous azimuts déclenchée par Vladimir Poutine en février dernier. Régulièrement, il suit les soldats ukrainiens au front. Une tâche difficile, surtout qu’il est seul sur le terrain…

« Vous finissez par vous attacher à ces gens, vous voulez toujours revenir pour voir ce qu'ils vivent, par quelles émotions ils passent. C’est vraiment inspirant, vous savez. » — Une citation de Illia Ponomarenko, reporter de guerre pour The Kyiv Independent

Une piqûre envoûtante qu’il ne qualifie pas de drogue. Je ne suis ni un suicidaire ni un drogué dépendant. Je suis un professionnel. Je ne suis pas là pour mourir pour un paragraphe ou deux dans un article.

Depuis son engagement sur la voie du journalisme, il a plus que jamais ce qu’il appelle le sens du devoir. C’est une sensation de devoir. Je dis toujours aux gens que ce que nous faisons comme journalistes maintenant, ce n’est pas un travail. C’est un service. Aussi simple que ça. Pas un service à un gouvernement ni à une agence, un service pour votre peuple, pour ce pays.

Mais en tant que journaliste, dans un souci d’objectivité aussi relative soit-elle, n’y a-t-il pas le risque de prendre fait et cause pour le pays sur lequel on écrit, sur lequel on rapporte les faits, et d'oublier ce devoir de réserve?

Anastasiia Lapatina, jeune journaliste de 21 ans, est l'une des confondatrices du Kyiv Independent, le journal le plus populaire en Ukraine.

Sur ce sujet, Anastasiia Lapatina a un avis bien tranché. Je ne pense pas que cela soit difficile, parce que ce conflit est assez clair. N’importe quelle personne rationnelle qui a un cerveau fonctionnel voit bien qu’il n’y a qu'un démon dans cette histoire. Bien sûr, on ne dit pas que les politiciens ukrainiens ne sont plus corrompus ou que les Ukrainiens sont des gens parfaits qui ne commettent aucun crime, mais dans ce conflit, il y a un mauvais gars et une victime.

Est-ce à dire que ses reportages sont complètement biaisés?

Quel genre d’objectivité cherchent les gens? Est-ce qu’ils veulent que je cite le ministère de la Défense ukrainienne, mais aussi celui de la Russie? Les statistiques ne sont-elles littéralement crédibles aux yeux d’aucun pays dans le monde, à part la Chine ou la Syrie?

Couvrir un conflit dans son propre pays en tant que journaliste est donc assez compliqué, selon Illia Ponomarenko, coincée entre l’effort de guerre, l’émotion et l’information factuelle…

Illia Ponomarenko couvre l'invasion russe en Ukraine pour le journal The Kyiv Independent.

Vous essayez de regarder ça de loin. Est-ce que je sonne comme une journaliste, pas comme une travailleuse de propagande ou un être humain trop émotif? Est-ce que je suis honnête au-delà de l'objectivité (pour moi, il n’y a pas d’objectivité dans le vrai journalisme)? Est-ce que je suis professionnelle et intègre là-dedans? C’est très difficile.

Récemment, Anastasiia Lapatina a lancé avec deux de ses amies un balado sur la guerre, Did the War End? (Est-ce que la guerre est terminée?).

Le balado Did the War End? est présenté entre autres par Anastasiia Lapatina et laisse la parole aux Ukrainiens qui racontent les affres de la guerre.

C'est une autre façon d’exercer son métier avec plus de liberté dans le ton et surtout plus de temps pour raconter ses expériences humaines avec ses invités, des Ukrainiens qui subissent les affres de la guerre. Quant à la suite de sa couverture du conflit, le défi est aussi grand comme journaliste que comme Ukrainienne.

« La Russie ne va pas disparaître du jour au lendemain, donc on doit trouver une façon d’exister à côté de ce pays de manière sécuritaire et de manière à rester isolés de la propagande et de l'impérialisme russes. » — Une citation de Anastasiia Palatina, journaliste pour The Kyiv Independent

Un défi également pour la trentaine d’employés du Kyiv Independent, une publication qui continue de battre des records de lectorat et qui a réussi récemment à attirer un financement de près de 2 millions de dollars pour son fonctionnement et son développement.