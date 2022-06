Québec accorde 700 000 $ pour refaire l’image de marque de la rue Saint-Dominique

Saguenay reçoit 700 000 $ de Québec pour revitaliser la rue Saint-Dominique à Jonquière, via le Programme d’aide financière pour la relance des centres-villes. Pour Chicoutimi, un montant de 400 000 $ ira au déménagement de la Maison d’accueil pour sans-abri dans l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement.

Selon le communiqué transmis par la Ville lundi en début d’après-midi, la somme pour la rue Saint-Dominique servira à mettre sur pied une démarche de marketing territorial, développée en concertation avec les acteurs du milieu, pour créer une image de marque et une identité au secteur.

Ainsi, du mobilier sera mis à jour et des végétaux seront ajoutés, notamment pour trois petites places publiques.

Depuis quelques années, la rue Saint-Dominique, emblématique pour plusieurs, a vu de nombreux commerces fermer leurs portes. L’artère était reconnue pour sa vie nocturne. Plusieurs critiques ont été entendues au cours des dernières années.

Nos centres-villes sont des piliers du développement régional ainsi qu’un indice important du bien-être économique et social des populations , a commenté de son côté la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

« La relance des centres-villes apportera un nouveau souffle aux commerçants et aux restaurateurs, qui ont été fragilisés par l’arrêt ou le ralentissement de leurs activités. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pour le Québec en entier, le programme dispose de 25 M$.

Nos centres-villes sont au coeur de la vie urbaine chez nous. Les annonces d’aujourd’hui laissent voir un bel avenir pour deux secteurs névralgiques de Saguenay. Cette revitalisation en fera des endroits verts, accueillants et modernes, encore plus agréables à fréquenter et à vivre toute l’année , a déclaré par voie de communiqué la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Le déménagement de la Maison d’accueil pour sans-abri devrait se faire en novembre prochain. Il permettra aux personnes en situation d’itinérance de recevoir de meilleurs services, dans un lieu plus grand et mieux adapté à leurs besoins.