Alerte d’évacuation potentielle à Carmacks, au Yukon

L’usine pourrait bientôt être inondée, ce qui entraînera l’évacuation des maisons en question, confirme le maire du village, Lee Bodie.

Il pourrait y avoir un ordre d’évacuation lancé dans les prochains jours , confirme-t-il. Je ne veux effrayer personne, mais simplement avertir les habitants du village que [l’évacuation] pourrait arriver dans les prochains jours s’il y a une inondation.

Le stress de devoir évacuer rapidement

Outre l’usine de traitement des eaux usées, plusieurs demeures pourraient également être inondées, dont la maison de Nina Dickson.

C’est un peu stressant , confie-t-elle. J’ai un enfant de deux ans et un nouveau-né d’à peine une semaine, donc c’est stressant d’avoir à me préparer à partir et d’habiter dans la roulotte de ma mère pendant quelques semaines.

Les pompiers ont aidé à construire une digue de sacs de sable autour de sa maison cette fin de semaine.

Une alerte d’évacuation vise à prévenir les habitants d’un secteur qu’ils pourraient devoir évacuer rapidement leur résidence.

Les habitants de Carmacks et de la Première Nation avoisinante sont également priés de limiter leur consommation d’eau. Ceux qui s’approvisionnent à partir d’un puits doivent faire bouillir leur eau avant de la consommer.

Avec les informations de Jackie Hong