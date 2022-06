La Fondation Sunny recrute des jeunes pour ensoleiller la vie des aînés.

Consciente de l'importance du développement des relations entre les jeunes et les aînés, la fondation Sunny lance une vaste campagne de recrutement auprès des jeunes de tout le Québec. Cette campagne entre dans le cadre de son programme phare Sunny Action. Pas moins de 172 jeunes, dont une centaine en Mauricie ont déjà levé la main pour pouvoir faire une différence dans la vie des aînés.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la fondation Sunny recrute des bénévoles de 12 à 17 ans pour intervenir dans les centres d'hébergement pour aînés, les invitant à s'impliquer dans leur communauté.

Le programme Sunny Action sensibilise les jeunes à l'importance de l'engagement communautaire depuis 2013. Pas moins de 700 prennent part au programme, partageant leur expérience et leur connaissance avec les aînés de leur communauté respective. Ils divertissent ces derniers et les stimulent à travers des activités mises sur pied en fonction de leurs intérêts communs. Qu'il s'agisse de danse, d'activités physiques, ou même une marche à l’extérieur.

Sunny Action a des impacts positifs sur les aînés, c’est évident, mais c’est tout aussi bénéfique pour les jeunes bénévoles. Chaque année, je suis impressionné de voir à quel point ces jeunes sont matures, généreux et bienveillants. En prenant part au programme, ils développent aussi de nouvelles compétences comme leur confiance, leur autonomie et leur leadership; ce qui les aide à devenir la personne qu’ils rêvent d’être. Plusieurs anciens Sunny ont découvert une réelle passion pour le domaine de la santé et ils y étudient ou y travaillent maintenant, explique M. Desbiens.

Une initiative enrichissante

En prenant part au programme, les jeunes investissent en moyenne trois heures par semaine de leur temps pour poser des actions concrètes dans le cadre de leur bénévolat. En retour, ils sont conscientisés sur le vieillissement et sont incités à tisser des liens intergénérationnels privilégiés. Non seulement, ils embellissent la journée des aînés, mais aussi, ils les aident à briser l'isolement.

Nommés les Sunny, ces jeunes bénévoles sont formés adéquatement en vue d'une meilleure intervention auprès des aînés. Ils sont supervisés par l’équipe loisirs du CHSLD, tout au long de leur parcours. À la fin de l'été une journée reconnaissance est organisée en vue de récompenser et de valoriser tous ces bénévoles.

En étendant le programme à tout le Québec, Alain Desbiens, président-fondateur de la Fondation Sunny, entend perpétuer et honorer la mémoire de son fils Sunny Desbiens décédé accidentellement. L'adolescent avait à cœur le bien-être des personnes âgées.