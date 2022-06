Finances municipales : un surplus de 56 millions pour 2021

La Ville de Québec dévoile un important surplus de 56,5 millions de dollars pour 2021, mais l’année 2022 promet d’être beaucoup plus compliquée pour l’administration Marchand.

Après avoir enregistré un surplus record de 122 millions en 2020 grâce à une aide financière de 55,7 millions du gouvernement provincial, l’administration municipale voit son coussin s’amincir.

Au terme de 2021, l’excédent des revenus sur les dépenses atteint néanmoins 56,5 millions, ce qui représente un bilan nettement favorable.

Parmi les sources de revenus intéressantes pour la Ville l’an dernier, notons l’ajout de nombreux immeubles au rôle foncier.

Chargement de l’image Un travailleur de la construction sur un chantier résidentiel. Photo : CBC

À titre indicatif, la valeur des permis de construction résidentiels et non résidentiels a bondi respectivement de 55 % et de 78 % en 2021.

Le marché immobilier a aussi poursuivi sur sa lancée, ce qui a permis à la Ville d’encaisser près de 60 millions de dollars en droits de mutation ( taxe de bienvenue ).

Il s’agit d’une augmentation de 30 % par rapport à 2020.

Des nuages à l’horizon

La moitié de l’année 2022 n’est pas encore écoulée que, déjà, des nuages se profilent à l’horizon.

En date du 1er juin, la Ville de Québec voit ses dépenses en essence exploser de 45 %.

Chargement de l’image La facture d'essence du parc de véhicules de la Ville de Québec a explosé en 2022. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Du côté du diesel, la facture est encore plus salée, avec une hausse de 76 %.

L’inflation touche aussi le prix des matériaux, ce qui risque d'accroître le coût de plusieurs projets municipaux.

Le budget de la nouvelle centrale de police a notamment été revu à la hausse.

Plus de détails à venir.