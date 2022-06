Près de 1,4 M$ du fédéral et de Québec pour le réaménagement du complexe sportif Mont-Bleu

Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé conjointement lundi une aide financière de 1,4 million de dollars pour aménager des vestiaires et une salle multifonctionnelle au complexe sportif Mont-Bleu à Gatineau.

Les investissements des deux niveaux de gouvernement — 699 216,50 $ chacun — permettront d’agrandir le pavillon de services de manière à créer, sous les gradins existants, une salle multifonctionnelle ainsi que des vestiaires pour les équipes sportives et un vestiaire pour les arbitres.

Grâce à ces investissements, nos sportifs auront accès à des locaux plus fonctionnels qui leur permettront de continuer à s’épanouir à travers la pratique de leur activité physique préférée , a déclaré le député de Hull—Aylmer Greg Fergus, au nom du ministre fédéral de l’Infrastructure Dominic LeBlanc.

Je suis très fier qu’on puisse faire ça en partenariat [avec le gouvernement du Québec] pour rénover [le complexe sportif Mont-Bleu]. Ça fait longtemps, c’était dû. Il est important. Ça va servir beaucoup de monde.

Chargement de l’image Le député de Chapleau, Mathieu Lévesque, la mairesse de Gatineau France Bélisle et le député fédéral de Hull—Aylmer, Greg Fergus Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

C’est une excellente nouvelle pour Gatineau , a pour sa part déclaré le député de Chapleau, Mathieu Lévesque qui était présent lors de la conférence de presse à titre de représentant de la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest.

Avec ces améliorations, je suis vraiment certain que le complexe sportif Mont-Bleu va devenir un lieu encore plus prisé par toute la population de Gatineau et des environs.

Chargement de l’image France Bélisle, mairesse de Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Le besoin se fait sentir depuis 20 ans

La plus heureuse des personnes qui ont participé à la conférence de presse, lundi après-midi, était sans contredit la mairesse de Gatineau, France Bélisle. Ce réaménagement permettra d’élargir l’offre de services et améliorera l’expérience des usagers, croit-elle.

Ces contributions financières permettront au complexe d’accueillir les joueurs dans des salles à quelques pas des terrains sportifs, d’avoir plus de compétitions de haut niveau, de donner un beau rayonnement à la ville — pour les équipes sportives qu’on veut attirer, la qualité des installations, c’est très important —, d’offrir des activités de formation et de développement [ainsi que] d’améliorer le service et l’accès de nos principaux utilisateurs , a-t-elle affirmé.

« Je suis très heureuse des annonces d’aujourd’hui. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La mairesse a rappelé que des vestiaires et des salles de bain avaient été prévus dans la construction du terrain synthétique de soccer, en 2002. Toutefois, faute d’argent, le choix avait été fait de ne pas construire les vestiaires sous les estrades.

Jusqu’à ce jour les équipes devaient utiliser les vestiaires de l’École secondaire Mont-Bleu. On devenait donc tributaire de la disponibilité des vestiaires de l’école , a expliqué France Bélisle. Depuis 2018, l’école n'est plus accessible en raison de l’incendie qui a ravagé l’immeuble à la suite de la tornade.

Les sommes d’argent des gouvernements fédéral et provincial s’ajoutent donc au million de dollars déjà mis de côté par le conseil municipal pour le projet de construction de vestiaires et de la salle multifonctionnelle.

Au total, c’est donc tout près de 2,5 millions de dollars qui seront consacrés à ce projet de réaménagement.

Avec les informations de Nathalie Tremblay