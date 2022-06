Un système d’alerte Mi’kmaw à la rescousse d’autochtones disparus au Cap-Breton

Son programme n’était pas terminé quand la police lui a demandé de l'aider.

J'ai tapé l'alerte et j'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai fait les cent pas , raconte la femme.

45 minutes plus tard, la police a rappelé et a dit: Jennifer, comment avez-vous fait cela? Elle est à la maison et en sécurité avec sa famille. Vous avez pu faire en 45 minutes ce que nous ne pouvons pas faire en 24 heures.

Jennifer Jesty est une ancienne ambulancière et pompière. Elle a développé le système d'alerte Unama'ki dans le cadre de son rôle de gestionnaire d'urgence auprès du Conseil des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse.

Depuis le lancement du programme, en septembre 2020, 107 alertes ont été envoyées aux habitants des communautés de Membertou, Eskasoni, Potlotek, Wagmatcook et We'koqma'q.

Parmi ces alertes, 37 concernaient des enfants et de jeunes adultes qui ont retrouvé leur famille après avoir été portés disparus.

Chargement de l’image Voici un exemple d'alerte pour faire bouillir l'eau dans la communauté d'Eskasoni. Photo : La Presse canadienne

Certaines des alertes concernaient des demandes d'ébullition d'eau, des fusillades, des accidents de voiture et des embouteillages.

Avant le lancement du système, les communautés Mi'kmaq du Cap-Breton dépendaient de la police et d'autres organismes pour communiquer avec les résidents en temps de crise.

Aujourd'hui, plus de 4 000 personnes sont inscrites au système d'alerte Unama'ki et ils reçoivent des messages par téléphone portable.

Les messages sont en anglais et en mi'kmaq.

Jennifer Jesty a créé le système en partenariat avec la société Everbridge.

Le programme est maintenant financé par Services aux Autochtones Canada.

« Je suis tellement fière du système et je suis honorée que nous soyons arrivés jusqu'ici » — Une citation de Jennifer Jesty, conceptrice système d'alerte Unama'ki

On est rendu au point ou quand il se passe quelque chose dans une communauté, les gens l'attendent et demandent l’alerte , dit fièrement Jennifer Jesty.

Ce sont maintenant les cinq chefs des Premières Nations du Cap-Breton qui décident de la formulation des alertes et qui les envoient.

Chargement de l’image Le chef Leroy Denny de la Première nation Eskasoni dit que le système d'alerte fonctionne très bien. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Le chef d'Eskasoni, Leroy Denny, est content de l’efficacité du système et il espère que ça va aider à mettre fin à la tragédie des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Nous ne prenons pas cela à la légère , dit-il. Nous envoyons une alerte tout de suite et la communauté répond à la police. C’est donc un très bon outil de communication.

Jennifer Jesty croit que son expérience sur le terrain lui a appris que lorsqu’il y a urgence, chaque seconde compte.

Lorsque vous essayez de transmettre des informations très sérieuses qui présentent une menace imminente pour la vie et la sécurité, il est assez important de diffuser ces informations rapidement.

Elle aimerait maintenant voir ce système s’étendre à d'autres communautés autochtones à travers le pays.