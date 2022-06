Mairie de Barraute: deux candidats terminent égaux à l’élection

Deux des trois candidats, soit Josseline Lepage et Jacques Provost, ont récolté exactement le même nombre de votes, soit 240. Le troisième candidat, Sylvain Marcotte, a obtenu cinq votes, alors que quatre bulletins ont été rejetés.

La Loi sur les élections et les référendums prévoit maintenant un recomptage judiciaire, sans préciser de délai.

« À ce moment-là, j’attends des nouvelles de la Cour du Québec. C’est un juge qui va refaire un nouveau dépouillement, et si c’est encore égal, et ça devrait l’être, c’est un tirage au sort auquel lui-même doit procéder devant la présidente d’élection, une scrutatrice et les candidats. »