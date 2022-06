Le jeu Pokémon Snap original débarque sur Switch Online

Vous n’aurez plus besoin de dépoussiérer votre Nintendo 64 pour jouer au jeu Pokémon Snap. Nintendo rendra le titre culte accessible aux joueuses et aux joueurs abonnés à Switch Online et à son module Expansion dès le 24 juin.

Les utilisateurs et utilisatrices de la Nintendo Switch pourront donc partir en safari-photo dans le monde des Pokémon et tenter de réaliser les meilleurs clichés en amadouant les créatures avec des pommes ou en usant d’autres stratagèmes.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le géant japonais n’a pas précisé si le jeu sera modifié ou optimisé pour la Switch.

L’abonnement Expansion du service Switch Online propose des dizaines de jeux rétro des consoles Nintendo 64 et SEGA Genesis, sorties respectivement en 1996 et en 1989.

Les titres Super Mario 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time et Sonic the Hedgehog 2 sont notamment offerts sur la plateforme.