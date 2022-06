Rouler à l’électricité à Terre-Neuve, un défi pour les touristes

On a fait la route presque 95 % à l’essence , explique le résident de Rivière-du-Loup au Québec, qui depuis le début juin fait le tour de Terre-Neuve, de la Grande péninsule du Nord jusqu’à Saint-Jean, en passant par Saint-Pierre-et-Miquelon. Malheureusement on n'a pas réussi à pleinement charger dans les endroits où on voulait arrêter.

Dans plusieurs villages, il n’y avait aucune borne de recharge. Quand il en trouvait une, elle se situait souvent à un endroit où il n'avait pas envie de rester longtemps.

L'auto qu'on a présentement prend quatre heures à charger , dit-il en expliquant que sa Chevrolet Volt ne peut pas être branchée à une borne rapide.

« Arrêter dans un Irving et se brancher, c’est possible s’il y a une borne de niveau 2. [...] Mais c’est rare qu’on passe trois ou quatre heures dans un Big Stop. En tout cas, moi, je ne le fais pas. » — Une citation de Vincent Couture, touriste et propriétaire de voiture hybride

Vincent Couture et sa conjointe, Élyse Peloquin, possèdent aussi une voiture entièrement électrique avec 400 km d’autonomie. Cette voiture aurait pu charger plus rapidement dans les stations-service le long de la Transcanadienne, mais elle aurait toujours été incapable de monter la Grande péninsule du Nord jusqu’à L’Anse-aux-Meadows.

Sur la Transcanadienne, il y a des bornes au 60, 70 km, donc on aurait pu faire la Transcanadienne, mais on ne vient pas à Terre-Neuve pour faire de l'autoroute. On vient à Terre-Neuve pour visiter les baies, pour aller voir les grands parcs, on voulait faire la péninsule du Nord aussi , explique-t-il.

Même à Saint-Jean, la capitale provinciale, l'emplacement des bornes a créé des problèmes.

À Signal Hill, il y en a une [borne de niveau 2], mais si on veut charger à Signal Hill et aller faire des boutiques en attendant, c'est quand même une bonne marche , affirme Vincent Couture. Il n'y a pas de bornes sur rue [dans le centre-ville], il n'y a pas de stationnement avec des bornes, en fait il y en a une, mais on n’a pas pu la trouver. Il y en a une dans un hôtel. Ça rend les choses un peu complexes.

Du rattrapage à faire

Jon Seary explique que Terre-Neuve-et-Labrador, qui a un énorme territoire mais seulement un demi-million d’habitants, a cinq ans de rattrapage à faire sur d'autres provinces comme le Québec .

Les choses s'améliorent. On travaille d’arrache-pied , assure le fondateur du groupe Drive Electric NL, qui encourage les résidents de la province à s’acheter leur première voiture hybride ou électrique. D’ici quelques mois, il y aura des bornes rapides dans la Grande péninsule du Nord, dans la péninsule de Burin, même au Labrador.

Chargement de l’image Jon Seary est fondateur du groupe Drive Electic NL. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

D’ici la fin de l’année, Hydro Terre-Neuve-et-Labrador et Newfoundland Power promettent d'installer 38 nouvelles bornes à 19 sites, dont trois au Labrador. Plus tôt ce mois-ci, la Ville de Saint-Jean a aussi acheté 26 nouvelles bonnes de niveau 2.

Bientôt un incontournable pour les touristes?

Dans une province où il est devenu très difficile de louer une voiture, Jon Seary rappelle que de plus en plus de touristes arrivent avec leur propre véhicule et s’attendent à le charger, soit dans les parcs et les sites qu’ils visitent, ou à leur hôtel.

Ce que nos villages ont besoin de voir, c’est que les touristes ont besoin de ces bornes. Voulez-vous qu’ils s’arrêtent dans une station-service dans votre village et qu’ils y passent 15, 20, 45 minutes? Ou voulez-vous plutôt qu’ils restent près de l’autoroute? se demande-t-il.

Jon Seary indique que le coût d'une nouvelle borne et son installation peut s'élever à entre 2000 $ et 4000 $. Si la borne est publique et peut donc être utilisée par des résidents et des touristes, le gouvernement fédéral et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador peuvent payer la moitié de la facture.

À l'heure actuelle, Terre-Neuve-et-Labrador ne compte que 400 véhicules électriques.