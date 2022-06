Les directeurs d’école manquent dans les écoles de l’Estrie

C’est sûr qu’il y a beaucoup d’opérations qui commencent dès le 1er juillet. L’organisation des plages pour les directions d’école, ça commence tôt , a expliqué le directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons (CSSHC), Martial Gaudreau, au micro de Par ici l'info.

Il ne s’agit pas de la première lacune de personnel à laquelle fait face M. Gaudreau. On l’a vécue cette année, j’ai eu la chance d’avoir des directions à la retraite qui sont venues nous donner un coup de main dans certains postes.

M. Gaudreau affirme que des enseignants se sont vu confier plus de responsabilités cette année. On ne peut pas voir ça comme un modèle à moyen terme ou à long terme , déplore-t-il.

Il espère que la profession devienne plus attractive pour attirer davantage de relève. Je sais que le gouvernement, le Secrétariat du Conseil du trésor négocient avec les directions pour [améliorer] les conditions d'emploi.

Les directeurs d’école doivent détenir un brevet d'enseignement et une expérience de huit ans pour occuper leur poste. Ces exigences pourraient être vues à la baisse étant donné la situation actuelle. On a déjà des pourparlers avec l’Association des directions d’école pour pouvoir embaucher des gens qui ont de l’expérience intéressante dans l’éducation, mais qui n’ont pas nécessairement le brevet d’enseignement.

« Ça prend une certaine expérience, mais il n’y a personne en ce moment. Donc, on essaie de regarder les personnes capables d’effectuer un certain travail. C’est sûr que l’équipe des services, la direction générale, on va devoir supporter de façon plus étroite ces gens-là. »