Québec réfléchit au partage des rivières à saumon

La biologiste et directrice générale de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), Myriam Bergeron, qui a participé à la conception du document, affirme que dans les dernières années, l’augmentation des divers usages sur les rivières préoccupe quant à la santé des populations de saumon.

Les gens veulent profiter de la nature, mais on l’a vu dans les deux dernières années, l’augmentation de l’achalandage pour le récréotourisme entraîne statistiquement un plus grand nombre d’usagers qui ont un comportement qui n’est pas nécessairement approprié , avance Mme Bergeron.

Elle prend par exemple la gestion des déchets ou l’utilisation des installations sanitaires.

Mme Bergeron rappelle que les rivières à saumon font partie du patrimoine naturel du Québec et que l’engouement pour ces joyaux est mérité.

La biologiste souligne toutefois qu’il est important que le développement des activités récréatives ne se fasse pas au détriment de la ressource. Il y avait de plus en plus de conflits au niveau des usages, mais il y avait peu de concertation et peu de vision quant au développement des activités récréatives dans le futur. On s’attend à ce que le développement se poursuive et c’est une bonne chose.

Le cas de la Bonaventure

La situation de la rivière Bonaventure, dans la Baie-des-Chaleurs, a fait couler beaucoup d’encre dans les dernières années. Toutefois, ce n’est pas la seule rivière où l’on retrouve cette problématique.

On voulait amener cet enjeu-là plus loin que ce qui se passe sur la Bonaventure parce que des conflits d’usages entre autres avec des usagers qui font de la descente en embarcation, il y en a un peu partout. Cette situation est en augmentation , souligne Myriam Bergeron.

Chargement de l’image Deux hommes descendent la rivière Bonaventure à bord d'une embarcation louée par l'entreprise Cime Aventures. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour aller de l’avant dans le développement durable du récréotourisme sur les rivières à saumon, Mme Bergeron observe qu’un manque de données scientifiques a été observé. Un avis scientifique sur l’impact des activités sur les rivières a d’ailleurs été mis entre les mains d’un chercheur.

La FQSA a aussi travaillé avec Aventure Écotourisme Québec dans le but de sensibiliser sur le sujet. Ils ont concocté un guide des bonnes pratiques qui sera distribué sur les sites aux alentours des rivières à saumon.

Des plans d’action à venir

La directrice générale de la FQSA est contente du cadre de gestion, mais a beaucoup d’attentes envers les plans d’action qui découleront de celui-ci.

Selon Myriam Bergeron, il est important que ces plans d’action permettent un meilleur partage du territoire, la conservation de la ressource et assurent une gouvernance claire et collaborative où on a plus de concertations au niveau régional .

La biologiste souhaite que cet été soit une saison de réflexion et de sensibilisation . Des changements importants pourraient ainsi être apportés dès la saison prochaine.

En raison des procédures judiciaires qui sont toujours en cours concernant la rivière Bonaventure, il est fort possible selon Mme Bergeron que l’avancement de cette cause entraîne de nouvelles réflexions sur le sujet quand l’affaire sera conclue.

Le cadre de gestion est actuellement en consultation auprès de la FQSA . L’organisation invite les gens à lire le document proposé par le ministère et à envoyer leurs commentaires sur celui-ci avant le 4 juillet.

Ces remarques pourraient être utilisées pour faire de nouvelles propositions au ministère. Le document officiel du gouvernement devrait paraître au début du mois d’août.