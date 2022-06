L’Ukraine vote des lois pour bannir des livres et de la musique russes

Le Parlement ukrainien a voté dimanche deux lois qui placent de sévères restrictions sur la publication et la diffusion de livres et de musique russes, Kiev tentant de rompre les liens culturels avec son envahisseur.

Une des lois interdit l’impression de livres signés par des citoyennes ou citoyens russes, sauf si elles ou ils renoncent à leur passeport russe et adoptent la citoyenneté ukrainienne.

Les grands classiques de Tolstoï ou Dostoïevski, par exemple, échappent à la censure, car celle-ci ne s’applique que pour les auteurs et autrices ayant gardé la citoyenneté russe après la dislocation de l’URSS en 1991.

Cette loi bannit également l’importation de livres imprimés en Russie, au Bélarus – proche allié de Moscou – et dans les territoires ukrainiens occupés. Elle place également d’importantes restrictions sur l’importation de livres en langue russe, peu importe d’où ils proviennent.

Une autre loi cible la musique russe, et interdit la diffusion dans les médias et dans les lieux publics – écoles, transports en commun, hôtels, restaurants ou encore cinémas – d’œuvres musicales signées par des citoyens et citoyennes russes après 1991. On décrète également une hausse des quotas de musique et de programmation en langue ukrainienne à la télévision et à la radio.

Ces lois devront être signées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant d’entrer en vigueur. Ce dernier n’a pas indiqué qu’il s’y opposerait.

La dérussification

Ces nouvelles règles s’inscrivent dans un long processus de dérussification dans un pays gouverné par Saint-Pétersbourg ou Moscou depuis des centaines d’années.

Le gouvernement ukrainien maintient que ce processus est nécessaire pour renverser des siècles de tentatives d’éradication de l’identité ukrainienne.

Moscou argue de son côté que ces mesures oppriment les nombreux locuteurs et locutrices de langue russe dans leur quotidien, et affirme vouloir protéger leurs droits en menant son opération militaire spéciale en Ukraine.

La dérussification a gagné en intensité depuis l’invasion et l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, mais elle connaît une vigueur sans précédent depuis l’attaque russe tous azimuts amorcée en février dernier.

À Kiev, des centaines d’endroits ont été ou doivent être renommés pour gommer tout lien avec la Russie, et un monument soviétique célébrant la fraternité entre les peuples russe et ukrainien a été démoli.