Publicités préélectorales : le DGEQ aurait préféré les encadrer avant l’élection

Le directeur général des élections du Québec constate que l’instauration des élections à date fixe en 2013 a eu des effets négatifs. « Ça permet aux partis politiques d'élaborer une stratégie avant même le début de la campagne électorale et de voir les dépenses qui peuvent être effectuées et sur quels sujets, souligne M. Reid. Idem pour les tiers. »

Depuis son entrée en vigueur, en 1989, la loi électorale du Québec impose des limites aux dépenses faites pendant les campagnes électorales par les candidats ou par les partis politiques mais rien avant le début des campagnes officielles. La loi prévoit même le remboursement de la moitié des dépenses électorales permises, et ce, à certaines conditions.

D’ailleurs, lorsqu’il a pris les rênes de la Direction générale des élections du Québec, en 2015, Pierre Reid a aussitôt recommandé d’intégrer les dépenses antérieures aux campagnes, notamment la publicité, dans la loi électorale. Cependant, sa recommandation n’a pas été suivie, et la campagne électorale suivante, la première à être déclenchée à date fixe, s’en est ressentie.

L’année 2018 nous a permis de constater que oui, des dépenses préélectorales avaient été faites à ce moment-là. Les partis avaient commencé l’affichage plus tôt, en juin , affirme-t-il.

Le phénomène se répète cette année encore. Dès le mois de mai, on a pu remarquer la diffusion hâtive de publicités préélectorales de la part de presque tous les partis. La CAQ, par exemple, a lancé une vaste offensive publicitaire au printemps alors que la campagne ne débutera officiellement qu’à la fin août. Le ministre Simon Jolin-Barrette a même dû s’excuser auprès de ses collègues de l'Assemblée nationale parce que des publicités laissaient entendre que le projet de loi 96 avait été adopté alors que ce n’était pas le cas.

Le PLQ a récemment présenté de petites capsules qui mettent en vedette Dominique Anglade. Québec solidaire assure sa présence sur les réseaux sociaux.

Le Parti québécois, quant à lui, vient de lancer un nouveau site Internet, levraibilan.com (Nouvelle fenêtre) , et une campagne d’affichage publicitaire afin de contrecarrer, dit-il, la publicité gouvernementale dite partisane. Le gouvernement a des moyens considérables qu’il utilise, et en plus, il dispose des ressources de l'État , affirme Pascal Bérubé, député péquiste de Matane, qui dénonce les 135 millions dépensés depuis un an en publicité.

« Quand on regarde les dépenses gouvernementales en publicité, c’est l’image du gouvernement qui est mise en valeur. C’est celle des ministres aussi. » — Une citation de Le député péquiste Pascal Bérubé

Dans un courriel, le Conseil du trésor soutient qu’aucune campagne de communication gouvernementale n’a été faite concernant un bilan. Le gouvernement ne fait pas non plus de publicités électorales. Il faut faire attention de ne pas confondre les campagnes que mènent des partis politiques actuellement et les campagnes gouvernementales .

Thierry Giasson, directeur du Département de science politique de l’Université Laval et chercheur au Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique, n’est pas de cet avis.

On a un gouvernement en ce moment qui n'est pas en campagne électorale et qui a lancé une énorme campagne d'affichage et de communication sur son bilan , note-t-il. Ce n'est pas son bilan comme la Coalition avenir Québec, c'est son bilan comme gouvernement du Québec. Et ça, c'est un énorme problème. C'est de la communication électorale. Ça devrait être comptabilisé dans ses dépenses électorales.

Pierre Reid a recommandé, jusqu’ici sans succès, qu’on définisse une période préélectorale au Québec afin de préserver les règles de contrôle des dépenses lors des élections, comme cela a été fait au fédéral, en limitant les montants dépensés en précampagne électorale.

Dans un courriel envoyé de son bureau, la ministre Sonia LeBel, responsable de la réforme électorale et des institutions démocratiques, se défend de ne pas écouter les recommandations du DGEQ.

Étant donné la pratique de modifier la Loi électorale par consensus, peut-on lire, il n’a pas été possible de mettre en œuvre cette recommandation du DGE. Les parlementaires ont choisi de donner suite de manière prioritaire aux recommandations du DGE qui faisaient consensus et de s’assurer que les électeurs puissent exercer leur droit de vote lors des prochaines élections générales dans le contexte de la COVID-19.

Pour Thierry Giasson, l’inaction du gouvernement Legault et des élus en général est problématique. Il y a des trous dans la loi qui doivent être colmatés afin d'assurer les principes de transparence et de reddition de comptes ainsi que les principes de protection de l'intégrité électorale, tranche-t-il. Et c'est fondamental.

Le chercheur estime que les changements à la loi électorale ne doivent pas relever uniquement du gouvernement et des députés. Le problème avec la question de la réforme électorale, c'est que le législateur est en conflit d'intérêts. Quel est l'intérêt d'un leader, d'un représentant des partis politiques, à amender une loi qui va leur imposer davantage de restrictions sur leur manière de remporter des élections? soutient cet expert.

« À partir du moment où la date du scrutin est fixée par la loi, on devrait baliser une période prédéterminée où toutes les dépenses qui vont être engagées par les partis politiques vont être reconnues, parce que c’est la réalité. Toutes les recherches le montrent : ce sont des dépenses électorales. » — Une citation de Thierry Giasson, directeur du Département de science politique de l’Université Laval

Pour des motifs divers, les partis politiques ont tous refusé de communiquer leurs données sur leurs dépenses préélectorales depuis septembre 2021 jusqu'à maintenant : du côté de QS, parce qu’on juge que c'est confidentiel; au PQ, pour des raisons stratégiques; à la CAQ, seulement après la publication du rapport financier 2022 du parti. Au PLQ et au Parti conservateur, nous n'avons reçu aucune réponse à nos demandes.

Le fragile équilibre entre liberté d’expression et équité électorale?

Pierre Reid préconise aussi l’enregistrement des tiers (par exemple les syndicats, les groupes de pression, etc.) durant les campagnes électorales officielles, comme le fait Élections Canada, mais il n’envisage pas d’étendre cette mesure aux périodes préélectorales. La liberté d'expression, c'est un droit, dit M. Reid, mais si la situation évoluait pour mettre en péril soit l'équité, soit la transparence démocratique électorale, on se devrait d’intervenir.

La Cour suprême a statué en 2004 que le fait de limiter la publicité électorale faite par des tiers rendait les règles du jeu un peu plus équitables pour ceux et celles qui désirent s’engager dans la course électorale avec des ressources financières moins substantielles.

La semaine dernière, Radio-Canada rapportait que le groupe de pression Québec Fier communiquait à ses 85 000 abonnés sur Facebook beaucoup de contenu en provenance du chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime. Questionné sur la nécessité d’encadrer les dépenses des personnes morales avant les élections, comme Québec Fier, le Parti conservateur a refusé de commenter.

Le cabinet de la ministre Sonia LeBel souligne dans un courriel qu’au Québec, contrairement à ce qui se passe généralement ailleurs au Canada, un tiers ne peut pas effectuer de dépenses afin d’influencer le déroulement d'élections pendant une période électorale. Cela peut contribuer, nous écrit-on, à expliquer pourquoi le phénomène de l’intervention des tiers (tant pendant la période préélectorale que pendant la période électorale) est moins présent au Québec qu’ailleurs au Canada.

Ce n’est pas l’avis de Thierry Giasson. Il y a des organisations tierces, comme Québec Fier, qui ont diffusé de l'information qui était problématique dans le passé , explique ce chercheur de l’Université Laval en faisant allusion aux déclarations controversées sur les mesures sanitaires abusives de cet organisme avant et durant la campagne électorale fédérale de 2021.

Des documents déposés à Élections Canada montrent que Québec Fier a été financé en 2021 à hauteur de 45 000 $ par le Manning Centre for Building Democracy, un think thank de droite de Calgary.

C'est un autre problème qui doit être mieux balisé au Québec. La place qu'on laisse… On peut faire énormément de dommages sur les médias sociaux numériques en très peu de temps et avec très peu d'argent.

Avec la collaboration de Michael Deetjens et de Daniel Boily