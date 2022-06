La Ville de Québec serre la vis pour protéger les bâtiments patrimoniaux

Il s’agit d’une hausse substantielle, puisque l’amende maximale s’élève présentement à 20 000 $. La nouvelle proposition de l'administration municipale représente en fait le maximum prévu dans le nouveau projet de loi 69 du gouvernement Legault.

Le plan complet de préservation des bâtiments patrimoniaux de l’administration Marchand s’articule autour de trois projets de règlements, dont deux seront présentés ce soir au conseil municipal.

Chargement de l’image La maison Pollack, sur la Grande-Allée, est un exemple de détérioration. Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Empêcher la détérioration

Le premier propose l’adoption de normes supérieures aux normes provinciales pour empêcher la détérioration des immeubles.

Ainsi, un bâtiment patrimonial devra être maintenu à une température minimale de 10 degrés Celsius et à un taux d’humidité relative inférieur à 65 % durant la saison froide.

Si le règlement est adopté, il sera aussi interdit de barricader les ouvertures d’un bâtiment, sauf temporairement, le temps de procéder à une réparation ou à un remplacement.

Chargement de l’image La conseillère municipale responsable de l’urbanisme et du patrimoine, Mélissa Coulombe-Leduc Photo : Radio-Canada

Pour un bâtiment patrimonial ou lorsqu’il est situé dans un secteur assujetti à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ), le bois devra être peint en noir ou d’une couleur semblable à celle du revêtement extérieur.

On espère qu'avec ces mesures concrètes et les montants dissuasifs des amendes, on va assister à moins de démolitions par abandon , affirme la conseillère municipale responsable de l’urbanisme et du patrimoine, Mélissa Coulombe-Leduc.

Chargement de l’image L'église de Sainte-Cécile a été construite entre 1967 et 1968. Photo : Courtoisie : Ville de Québec

Près de 850 nouveaux bâtiments classés

L’autre projet de règlement qui sera présenté lundi soir attribue une valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle à quatre nouveaux bâtiments, dont les églises Saint-Yves, Saint-Benoît-Abbé et Sainte-Cécile.

Ces bâtiments seront sous la protection de la CUCQ. L’organisme aura juridiction à la fois sur les travaux de réfection et de démolition de ces immeubles.

Les propriétaires touchés par ces modifications vont recevoir une lettre dès que le conseil de ville aura adopté, s'il le veut bien, le règlement de la CUCQ qu'on leur soumet. On vise le 4 juillet pour l'adoption. Il va y avoir des soirées d'informations pour les citoyens aussi et de la documentation sur le site Internet de la Ville , assure Mélissa Coulombe-Leduc.

La Ville souhaite aussi ajouter 800 bâtiments datant d'avant 1940, dont 19 églises, qui seront sous l'autorité de la CUCQ s'ils font l'objet d'une demande de démolition totale ou partielle.

Pour nous, c'est important de venir les ajouter pas tant pour venir figer dans le temps ces bâtiments-là. C'est surtout pour que la CUCQ puisse avoir compétence sur les projets de remplacement, la façon dont ces bâtiments-là vont être réutilisés et que ça se fasse de pair avec notre vision de l'aménagement , explique Mélissa Coulombe-Leduc.

Chargement de l’image La villa Livernois a brûlé dans un incendie après avoir été laissée à l'abandon. Photo : Ville de Québec

Démolition encadrée

L’administration Marchand souhaite finalement présenter dans les prochains mois un règlement encadrant la démolition des bâtiments patrimoniaux. Des consultations auront lieu l’automne prochain.

Ce règlement interdira la démolition d’un immeuble patrimonial à moins que le propriétaire puisse démontrer la nécessité ou les avantages d'une démolition.

Un comité sera formé pour analyser les demandes de démolition. Il aura l’obligation d'informer les citoyens des demandes de démolition et de tenir des séances publiques.