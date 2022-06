Québec mise sur le développement du parc industriel de Grande-Rivière

Québec versera un montant pouvant aller jusqu’à 4,17 millions de dollars pour la mise à niveau des installations.

Cette cession est un premier pas vers la réalisation de plusieurs projets de Grande-Rivière, dont l’agrandissement du parc d’hivernage de bateaux et la création d’une Zone d'innovation de l'économie bleue axée sur les pêches et la valorisation des produits marins.

Depuis plusieurs années, la Municipalité demandait au MAPAQ de lui transférer la propriété de ces terrains pour qu’elle puisse assurer le développement de son parc industriel.

Le protocole d’entente avec le MAPAQ sur une possible cession des terrains avait d’ailleurs été signé en 2006.

Cette cession ouvre la voie à plusieurs projets de développement du parc industriel de Grande-Rivière (photo d'archives).

Le parc comprend une aire d’hivernage pour les bateaux de pêche, deux usines de transformation de produits marins ainsi que des entreprises.

Ses installations touchent près de 330 pêcheurs, aides-pêcheurs et autres travailleurs en usine qui y débarquent majoritairement du crabe et du homard. Deux établissements importants, l'École des pêches et d’aquaculture et le Carrefour de l'innovation halieutique sont situés à proximité.

Le parc industriel de Grande-Rivière est le troisième port de pêche au Québec selon l’importance de la valeur et du volume des débarquements.

Québec a aussi annoncé qu’il allait verser 2,6 millions de dollars pour financer sept projets dans les usines de transformation de la péninsule.

C’est l’usine d’Unipêche M.D.M. de Paspébiac qui reçoit la part du lion avec 1 million de dollars pour moderniser ses équipements.

