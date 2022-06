François Legault pourrait se rendre à La Baie pour rencontrer les évacués

Lors d’une mêlée de presse tenue en marge de l’inauguration du nouveau gymnase d’une école primaire de Chicoutimi, la ministre a indiqué que son patron est très au fait de la situation et sensible à ce que vivent les citoyens qui ont dû quitter leur maison en raison des risques d’autres glissements de terrain.

S’il y a quelqu’un qui est toujours sur le terrain, c’est vraiment M. Legault. Mon patron, il ne fait que ça du terrain donc il n’y a aucun problème. C’est important d’être à l’écoute et je ne suis pas inquiète que M. Legault est à l’écoute , a déclaré la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, qui est aussi députée de Chicoutimi.

Chargement de l’image La ministre Andrée Laforest affirme que le premier ministre pourrait venir à Saguenay prochainement. Photo : Radio-Canada

Des nuances apportées

En entrevue lundi matin, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a laissé entendre qu’il est pratiquement inévitable que d’autres glissements de terrain surviennent dans le secteur où une partie du talus s’est décroché sur la 8e avenue lundi dernier.

Andrée Laforest apporte toutefois des nuances à ces propos.

Il faut être prudent. Je fais vraiment confiance aux équipes du ministère des Transports du Québec (MTQ) et aux experts d’Englobe qui sont sur place. On n’est pas là pour savoir quand ça va décrocher, on est là pour apporter tout le soutien sur le terrain , a précisé la ministre.

« Ce qu’on souhaite, c’est que ça ne décroche pas, mais un jour ou l’autre il va falloir retravailler la pente et il va y avoir des travaux de stabilisation à faire. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Chargement de l’image Une vue aérienne du glissement de terrain à La Baie. Photo : Radio-Canada

La ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, devrait décréter l'état d’urgence pour le secteur de La Baie lundi. Une rencontre d’information destinée aux citoyens aura lieu au Théâtre du Palais municipal en après-midi.

Quant aux élus de Saguenay, ils se réuniront à 17 h 30 lors d’une séance du conseil extraordinaire. L'objectif est d’adopter la résolution nécessaire au décret d'état d’urgence par la ministre Guilbault.