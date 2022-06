Chutes Niagara : cherchez le français dans les sites web touristiques

Pourtant, Radio-Canada a publié plusieurs articles depuis 2017 sur la piètre qualité du français des différentes versions du site de la compagnie Hornblower, que la Commission des parcs du Niagara a choisie comme fournisseur exclusif des croisières près des chutes.

Par ailleurs, la Commission des parcs est assujettie à la Loi sur les services en français de l’Ontario.

Le PDG de la Commission, David Adames, admet que les versions anglaise et française du portail de l’agence provinciale ne sont pas tout à fait pareilles .

« Depuis 2020, nous avons des contraintes en matière de ressources à cause de la pandémie mondiale. Pour ceux qui veulent avoir le service [en français], ça peut avoir l’air d’une excuse. Mais c’est l’explication. » — Une citation de David Adames, PDG de la Commission des parcs du Niagara

La Commission s’autofinance grâce aux recettes tirées des attractions touristiques de la région, qui ont connu une importante baisse d’achalandage au cours des deux dernières années à cause de la COVID-19 et des restrictions de santé publique.

Nombre de liens cliquables sur le site de la Commission des parcs du Niagara mènent à cette page d'erreur.

M. Adames assure prendre « au sérieux » la Loi 8 sur les services en français. Il promet des améliorations au portail web actuel, mais sans fixer d’échéancier.

Quant à Hornblower, il explique que la compagnie a lancé un nouveau site web plus tôt cette année et que ses ressources sont très limitées également.

Il s’engage à faire un suivi, mais n’établit pas d'échéancier et n’écarte pas la possibilité que l’entreprise puisse recourir à nouveau à un logiciel comme Google Traduction plutôt qu’à un traducteur professionnel.

Le site web de Hornblower promet le « souvenir ultime : un souvenir », une erreur de traduction. Seuls quelques paragraphes du portail sont en français.

Mis à part quelques paragraphes en français, presque tout le site de l'entreprise, qui a remplacé Maid of the Mist en 2014, est en anglais, y compris la section pour l’achat d’un billet.

Mory DiMaurizio, chef de l’exploitation pour City Cruises Niagara qui relève de Hornblower, explique que le développement du nouveau portail est en cours , sans fixer lui non plus de date pour la traduction du reste du site.

« Nous n’avons pas l’obligation contractuelle d’inclure le français, mais plutôt d’avoir [un site] multilingue. Évidemment, nous avons inclus le français pour le Niagara. » — Une citation de Mory DiMaurizio, représentant de Hornblower

Rien ne change, dénoncent des francophones

Radio-Canada avait discuté en 2019 du site web truffé de fautes de français de Hornblower avec l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO).

Le président de l'organisme, Carol Jolin, note qu'il y a encore beaucoup de travail à faire .

« Force est de constater que, trois ans plus tard, il n'y a rien qui a changé. On est à peu près au même point, malheureusement. » — Une citation de Carol Jolin, président de l'AFO

Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), Carol Jolin, est déçu de la situation.

M. Jolin souhaite que des améliorations soient apportées rapidement, à temps pour la saison touristique d'été, notant que les chutes Niagara sont une destination prisée autant au plan national qu'international. Il ajoute que la région du Niagara accueillera les Jeux du Canada en août.

C'est important que les gens se sentent bien accueillis avec des informations dans leur langue , dit-il.

Le fait d'avoir des informations disponibles en anglais et en français sur un site web, c'est une occasion pour les entreprises d'avoir plus de retombées économiques, car ça attire les touristes francophones , fait-il valoir.

Le gouvernement Ford est muet

La ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, a ignoré les nombreuses requêtes de Radio-Canada pour une entrevue ou une déclaration écrite.

Le ministère du Tourisme n'a pas répondu à nos questions non plus.

Le premier ministre Doug Ford doit dévoiler la composition de son nouveau Cabinet vendredi.

Le bureau de l'ombudsman provincial n'a mené aucune enquête formelle sur la Commission des parcs du Niagara et Hornblower par le passé, mais refuse de préciser s'il a déjà reçu une plainte d'un francophone contre les deux entités, citant sa politique de confidentialité.