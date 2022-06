Nouvelle collaboration entre la Nouvelle-Écosse et la Louisiane

« Je suis très fière de pouvoir porter ce dossier avec nos cousins et cousines en Louisiane. » — Une citation de Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie

Il s'agit d'une bonne idée d'unir nos efforts pour améliorer les occasions économiques et culturelles pour nos deux régions , croit le lieutenant-gouverneur de la Louisiane, William H. Nungesser.

Le partenariat doit encore être défini, mais un protocole d’entente a été signé.

Il y a une relation qui existe de longue date quant à la langue et la culture partagée , précise le ministre Colton LeBlanc.

Cette fois, cette entente se veut un partenariat qui va bien au-delà des activités éducatives et culturelles.

Le ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie de la Nuvelle-Écosse promet des échanges plus larges qui auront à voir avec la croissance économique, les échanges culturels et médiatiques, le tourisme, le développement des affaires et l’éducation et la recherche .

L'entente arrive aussi à temps pour le congrès mondial acadien.

Chargement de l’image Vaughne Madden, directrice générale du Congrès mondial acadien 2024. Photo : COCMA 2024

Vaughne Madden, la directrice générale du congrès, a d'ailleurs fait le voyage en Louisiane pour la signature de l’entente.

Il y a un grand intérêt du lieutenant-gouverneur William H. Nungesser , explique le ministre LeBlanc.

Il y a un engagement personnel de sa part pour se déplacer en Nouvelle-Écosse en 2024.

Mais Colton Leblanc aimerait bien accueillir le lieutenant-gouverneur de la Louisiane en Nouvelle-Écosse même avant le congrès.

On a toujours les bras ouverts comme partenaires pour appuyer nos cousins cousines en Louisiane , affirme le ministre Leblanc.

Chargement de l’image L'Université Sainte-Anne, à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse, le 15 mars 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Il explique comment la province et l’université Sainte-Anne contribuent déjà en aidant à la formation d'enseignants de français d’immersion et de langue seconde. Le ministre a d'ailleurs été touché par la conservation de la langue française en Louisiane.

C'est toujours unique d’entrer dans un environnement anglophone et de pouvoir avoir des conversations francophones , dit-il.

Il note entre autres des échanges avec de jeunes Cajuns fascinés par la langue française .

« Nous avons hâte de poursuivre les conversations! » — Une citation de William H. Nungesser, lieutenant-gouverneur de la Louisiane

Les détails du protocole d’entente doivent encore être définis, mais le ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie promet que ça ne va pas tarder.