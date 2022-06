La série de fusillades à Toronto dimanche « extrêmement inquiétante », selon le maire

Le maire de Toronto John Tory a condamné, une fois de plus, la violence armée qui sévit dans sa ville au lendemain d’une autre série de fusillades dans le Grand Toronto où un homme dans la vingtaine est mort et deux adolescents se sont retrouvés dans un état critique parmi d’autres blessés.

Toute violence armée dans notre ville est inacceptable et le fait qu'il y ait eu plusieurs fusillades ce week-end, dont une où deux jeunes garçons ont été victimes, est extrêmement inquiétant , a déclaré le maire de Toronto sur son compte Twitter.

John Tory a également réitéré son soutien envers la police en citant la nécessité de réprimer davantage le flux d'armes illégales au Canada . Autre levier de lutte : les réformes en cours du gouvernement du Canada sur les armes à feu, a-t-il mentionné.

« Je continuerai également à soutenir les investissements que notre ville a faits et que tous les gouvernements devraient faire dans les enfants et les familles en offrant des programmes qui s'attaquent aux racines de la violence armée. » — Une citation de John Tory, maire de Toronto

Vers 14 h 40 dimanche, deux adolescents de 15 et 16 ans ont été au cœur d'une fusillade et ont tous deux dû être transportés au centre hospitalier alors qu'ils étaient dans un état critique.

Selon les témoins, au moins 15 coups de feu auraient été entendus dans le secteur, près de l’intersection du boulevard Humber et de l’avenue Alliance à Toronto.

Par la suite, les policiers de Toronto ont signalé une deuxième fusillade, cette fois-ci près de l’intersection de la route Allen et de l’avenue Lawrence Ouest, vers 16 h 15. Ils y ont découvert un homme qui souffrait de blessures par balle. La victime a été transportée à l’hôpital dans un état critique.

Une jeune victime

Un homme dans la vingtaine a été tué à l'angle de la rue Caledonia et de l'avenue Lawrence, au cours d’une troisième fusillade survenue quelques minutes plus tard près de l’intersection de la route Caledonia et de l’avenue Lawrence Ouest, vers 16 h 25, toujours selon les policiers de Toronto.

Les agents ont localisé la victime sans signes vitaux, peut-on lire dans un gazouillis des policiers. Selon les témoins qui ont contacté le 9-1-1, plusieurs coups de feu auraient été tirés lors de cet incident.

Enfin, une quatrième fusillade s'est produite en soirée près de l'intersection de la route McCowan et de l'avenue Milner, dans le quartier Scarborough de Toronto, selon la police.

À l'arrivée des agents, trois hommes et une femme ont été trouvés avec des blessures par balles. L'événement s'est déroulé dans un stationnement situé tout juste au nord de l'autoroute 401.

Deux des personnes touchées ont subi des blessures mettant leur vie en danger. L'état de la troisième personne atteinte était considéré sérieux, tandis que la quatrième a souffert de blessures légères.

Dans tous ces cas, les policiers n’ont pas dévoilé d’informations au sujet de suspects potentiels et demandent l’aide du public.

La police de Toronto prévoit de tenir une conférence de presse au sujet de ces fusillades, lundi, à 11 h 45.