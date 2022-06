Le départ de trois médecins de famille décourage des résidents de l’Î.-P.-É

Avec ces départs, ce sont 5000 patients de l’île qui perdront leur médecin de famille et qui devront s’ajouter à la liste provinciale qui compte déjà plus de 23 000 noms.

Jacques Arsenault a quitté Toronto il y a deux ans pour revenir habiter à l’île avec sa famille.

Depuis, il attend toujours qu'un médecin de famille le prenne dans sa pratique.

« Je dirais que j’ai des émotions mixtes, un peu de frustration et un peu d’empathie envers les médecins. » — Une citation de Jacques Arsenault, résident de l’île en attente pour un médecin de famille

C’est compliqué parce qu’on adore notre vie à l’île, mais ça, c’est le gros bémol qu’on a ici , déplore-t-il.

Drew Hamilton Wicks attend un médecin de famille depuis 10 ans.

Le départ des trois médecins, annoncé la semaine dernière, laisse présager que son attente devra se prolonger.

« J’étais frustré pendant cinq, six ans, maintenant je suis juste apathique. Je suis inscrit sur la liste, mais je n’ai pas l’espoir que la situation change. » — Une citation de Drew Hamilton Wicks, résident de l’île en attente pour un médecin de famille

Drew Wicks avait été informé, il y a quelques semaines, que son nom était le suivant sur la liste.

Néanmoins, avec le départ des médecins de famille, il craint de perdre son tour.

J’étais au début de la liste, et j’espère que je vais rester dans cette position et que les autres plus de 5000 personnes ne seront pas mises en premier dans la liste, souhaite-t-il.

L’annonce du départ de ces trois médecins de famille qui travaillent dans la région de Charlottetown a été faite la semaine dernière par Santé Île-du-Prince-Édouard, la régie provinciale. Les raisons qui motivent leurs départs ne sont pas connues.

Les remplaçants pas encore définis

Santé Île-du-Prince-Édouard, a déclaré par courriel que des remplaçants permanents pour les médecins qui partent n’ont pas encore été désignés.

La régie de santé souligne néanmoins que les patients peuvent toujours se procurer des soins auprès des cliniques sans rendez-vous et de l’outil de télémédecine, comme l’application Maple par laquelle la province offre ces types de soins.

Jacques Arsenault utilise cet outil de télémédecine pour régler des problèmes ponctuels, mais il reconnaît que pour les gens ayant un état de santé plus vulnérable, la situation serait plus compliquée.

J’ai le privilège d’être en bonne santé, je n’ai pas de problèmes chroniques, mais si j’avais ce type de problèmes, je sais que ce serait une source d’angoisse, explique-t-il.

Drew Wick a besoin d’un suivi médical plus régulier. Il doit, par exemple, voir un cardiologue tous les trois mois.

Une fois par année, je peux aussi me faire des consultations à travers mon employeur, où on passe des prises de sang pour vérifier si tout va bien, en raison de la nature du travail qu’on fait , explique Drew Wick qui travaille dans l'industrie pharmaceutique à l’île.

Les patients touchés par ces départs recevront une lettre prochainement de la part de la régie de santé, les informant de leurs options de soins.

Le message vocal du bureau d’un de ces médecins indique néanmoins qu’un remplaçant temporaire a été trouvé pour les mois d’été.