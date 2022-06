Abus dans les pensionnats : une pension gratuite pour des prêtres choque les victimes

Lorsque Tony et James Charlie sont arrivés pour la toute première fois au pensionnat de l’île Kuper, en Colombie-Britannique, on leur a donné des numéros qui seraient cousus sur leurs vêtements et mis sur des listes pour effectuer des tâches ménagères.

Parfois, on n’utilisait même pas nos noms, seulement nos numéros , se souvient Tony Charlie.

Lui et son frère ont commencé à fréquenter l'établissement en 1964. Tony avait alors 13 ans, et James, 12 ans.

Rapidement, tristement, ils ont grossi les rangs des nombreux enfants maltraités par le clergé catholique dans les pensionnats pour Autochtones à travers le Canada.

Je dois vivre aujourd'hui avec toute cette douleur, avec tous ces souvenirs, tous ces incidents, pour toujours – chaque nuit, chaque jour , se désole Tony.

Chargement de l’image James et Tony font partie des nombreux enfants maltraités par le clergé dans les pensionnats pour Autochtones à travers le Canada. Ils ont fréquenté le pensionnat de l'île Kuper, au large de la Colombie-Britannique. Photo : Gracieuseté

Le pensionnat pour autochtones de l’île Kuper était dirigé par les Oblats de Marie Immaculée, un ordre catholique qui a géré 48 de ces établissements au Canada.

Certains comparaient l'île isolée – située entre l'île de Vancouver et la côte de la Colombie-Britannique – à la prison d'Alcatraz, aux États-Unis.

La célèbre école, sa croix blanche et son clocher ont été rasés au début des années 1980. Le nom Kuper aussi n’existe plus – l’île s’appelle Penelakut depuis 2010, en référence à un groupe autochtone à qui ce territoire appartient.

Mais le voyage vers la réconciliation de ceux qui y ont souffert est loin d’être terminé. Dans le but de retrouver Glenn Doughty, le frère oblat qui a abusé de jeunes garçons sur l'île Kuper, CBC a découvert une maison de retraite à Ottawa où des membres du clergé catholique reconnus coupables de crimes sexuels sont hébergés après leur sortie de prison.

Neuf délinquants sexuels hébergés

CBC a confirmé qu'au moins neuf délinquants sexuels condamnés – des hommes qui ont agressé des enfants dans des pensionnats, des communautés autochtones nordiques et dans diverses paroisses partout au pays - se sont réfugiés à la résidence Springhurst, qui appartient aux Oblats.

Chargement de l’image La résidence Springhurst est située dans le centre-ville d'Ottawa au milieu d'un quartier résidentiel et à seulement 200 mètres d'un parc. Au fil des ans, il a abrité plusieurs membres du clergé qui ont été accusés ou reconnus coupables de crimes sexuels. Photo : Radio-Canada / Julie Ireton

Des personnes en attente de procès y ont également été logées, et dans le passé, des prêtres catholiques d’autres ordres visés par des accusations similaires y ont trouvé refuge.

Peu importe leur situation ou les crimes commis, les Oblats comblent les besoins de base de ces résidents pour le reste de leur vie. Ce service fait partie des soins et de la surveillance fournis après leur incarcération, selon le chef de l’ordre religieux.

Faire la paix avec le passé

Des critiques dénoncent le fait que les victimes, y compris celles qui n’étaient pratiquement rien de plus qu’un numéro dans leur enfance, ne reçoivent pas de tel soutien ni une telle sécurité.

Nés à seulement 14 mois d'intervalle, les frères Charlie ont été forcés de vivre séparément à différents étages du pensionnat. Des décennies plus tard, ils partagent toujours d’épouvantables souvenirs des traumatismes qu’ils ont vécus.

Tony Charlie se souvient encore de sa première rencontre avec le frère Glenn Doughty. Quelques jours après l'arrivée du religieux sur l'île Kuper, il a emmené le garçon dans sa chambre et l’a invité dans son lit.

C'était très choquant, parce que je venais juste de le rencontrer , dénonce Tony.

Glenn Doughty continuait ensuite à chercher d'autres garçons.

Chargement de l’image Tony, à gauche, et James ont récemment visité le site de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kuper Island avec le journaliste de la CBC, Duncan McCue. Photo : Radio-Canada / Duncan McCuel

Parfois, il buvait trop et nous savions tous, chaque nuit, qu'il allait alors devenir un prédateur sexuel , se remémore James Charlie, qui habite toujours l'île.

Le lendemain matin, le pauvre type pouvait à peine marcher. Mais personne ne disait rien, parce que ça pouvait devenir leur tour le soir suivant.

En 2002, le frère Doughty a été condamné à trois ans de prison pour ses crimes au pensionnat de l'île Kuper. Il a notamment été reconnu coupable d’attentat à la pudeur, de grossière indécence et d’un chef d’accusation de sodomie impliquant 11 victimes différentes. Telles étaient les lois en vigueur lorsque les crimes ont eu lieu, dans les années 1960 et 1970.

Pour James Charlie, la peine que son agresseur a reçue, ce n’est rien du tout .

Après tout, il s'agissait de la quatrième condamnation de Glenn Doughty pour des crimes contre des enfants commis dans différentes régions du pays.

Chargement de l’image L'ancien frère oblat, Glenn Doughty, a été reconnu coupable de crimes sexuels contre des enfants dans deux anciens pensionnats pour Autochtones en Colombie-Britannique. Il vivait jusqu'à récemment dans une résidence oblate à Ottawa. Photo : Facebook/Glenn Doughty

Une série de condamnations

D’abord condamné à Thunder Bay à la fin des années 1980, le religieux a ensuite été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement de jeunes élèves dans un pensionnat de Williams Lake, en Colombie-Britannique.

Dolores Pflanz, qui a travaillé au pensionnat de l’île Kuper en 1970, dit avoir été témoin du comportement inapproprié de Glenn Doughty avec des élèves.

Elle était dans la salle d'audience en 2002, lorsqu’un juge s’est adressé au frère Doughty et aux Oblats avec un ton sévère.

Il a dit au prêtre oblat : "Si vous voulez vous occuper de lui correctement, il faut qu’il y ait quelqu’un en sa présence en tout temps. Vous devez verrouiller la porte de sa chambre à coucher. Il ne peut même pas aller seul aux toilettes" , raconte Dolores Pflanz.

Repentant, Glenn Doughty s’est excusé.

Les Oblats disent avoir pris leurs responsabilités au sérieux par rapport au frère. Après sa sortie de prison, il est allé à Springhurst , a déclaré le père Ken Thorson, chef de l'ordre des Oblats.

Mais à la fin de l’année 2020, après près de deux décennies à vivre et manger gratuitement à la résidence, Glenn Doughty a quitté Springhurst et l'ordre.

Il est toujours actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Lorsque CBC l'a joint par téléphone, l'automne dernier, il se trouvait au Centre Rideau, à Ottawa.

Glenn Doughty n'a pas voulu parler de son passage à l’île Kuper. J'ai eu trop de chagrin à ce sujet. [...] J'ai vécu tellement de souffrance, tellement de douleur. [...] Je veux mourir en paix , a-t-il répondu.

Dans une conversation ultérieure, il a ajouté que son avocat et son psychologue lui avaient conseillé de ne plus parler avec CBC .

Bien qu'il semble toujours vivre dans la capitale, il n'est plus activement surveillé par les Oblats ou par d'autres autorités.

Glenn a fait le choix de quitter les Oblats malgré mon insistance , déclare Ken Thorson. Il était catégorique sur le fait qu'il devait partir. Selon la loi canadienne, je ne peux pas obliger un adulte à rester dans un endroit où il ne veut pas rester , ajoute-t-il.

Un service en faveur du bien commun, selon les Oblats

Le père Thorson dit avoir voulu que Glenn Doughty reste dans l'ordre, parce qu'il estime que c'est la responsabilité des Oblats de fournir un soutien adéquat .

Je crois vraiment que nous faisons quelque chose d'utile pour le bien commun en prenant soin des besoins de nos membres qui ont des antécédents criminels , continue-t-il.

Glenn Doughty, maintenant âgé de 84 ans, n’a commis aucun crime connu depuis sa sortie de prison il y a environ 20 ans. Mais il y a toujours des inquiétudes, soulève Ken Thorson.

Je m'inquiète de la récidive avec n'importe quel délinquant , a-t-il déclaré.

Au fil des ans, Glenn Doughty aurait croisé la route d'un autre délinquant sexuel condamné à Springhurst. Le père John McCann a également vécu à la résidence entre ses procès et après son incarcération.

John McCann a lui aussi servi les Oblats à travers le pays.

Il y a environ 50 ans, Leona Huggins travaillait dans sa paroisse oblate à New Westminster, en Colombie-Britannique. Alors âgée de 12 ans, elle devait répondre au téléphone et apporter du thé dans les chambres des prêtres.

John McCann lui accordait une attention particulière – puis, il l’a agressée sexuellement à répétition dans les années 1970.

Chargement de l’image Leona Huggins, photographiée ici en 2019, a été agressée sexuellement par un prêtre alors qu'elle était jeune, en Colombie-Britannique. Elle défend maintenant les personnes qui ont été maltraitées par un membre du clergé de l'Église catholique au Canada. Photo : Radio-Canada / Doug Husby

Il a commencé par m’isoler des autres. Puis, il a abusé de moi pendant longtemps , se souvient Leona Huggins.

En 1990, alors qu’elle avait 29 ans, elle a appris que son ancien abuseur était toujours en contact avec des enfants et l’a signalé à la police. Des documents judiciaires montrent que les Oblats ont rapidement fait déménager John McCann dans l'une de leurs résidences.

Le religieux a finalement été reconnu coupable de six chefs d'accusation d’agression sexuelle sur des filles de moins de 16 ans. Il a purgé une peine de 10 mois de prison.

Pendant les années qui ont suivi sa libération, il a vécu à Springhurst.

En 2011, Leona Huggins l’a dénoncé de nouveau après avoir découvert qu'il servait une congrégation d'Ottawa où se trouvaient des enfants. À l'époque, l'archidiocèse a déclaré ne pas être au courant du dossier de John McCann.

Je connaissais son modus operandi. Je savais que s'il créait un groupe de jeunes, il abuserait d'autres personnes , s’est dit Mme Huggins, qui s’implique maintenant auprès du Survivors network of those abused by priests (SNAP), une association américaine de survivants d’abus commis par des prêtres.

On a interdit à John McCann d’exercer son ministère, mais Leona Huggins dit qu'elle a été condamnée par l'église pour avoir ruiné la vie d'un homme .

C’est dur de voir ces hommes être si bien traités alors que leurs victimes ne l'ont pas été. Je n'ai pas seulement été ignorée : j'ai été ostracisée, alors qu’on aurait dû me remercier , déplore-t-elle.

John McCann n'a jamais été visé par d'autres accusations. Il est décédé dans un hospice d’Ottawa en 2018, à l’âge de 89 ans, après avoir passé plusieurs années à Springhurst.

Pour chaque victime qui a le courage de dénoncer son agresseur, il y en a probablement cinq qui ne le font pas. Et je peux vous dire que dans le cas de McCann, j'en connais quatre , affirme Leona Huggins.

Protéger et surveiller les délinquants sexuels

La résidence de Springhurst appartient à l'une des sociétés de portefeuille formées par les Oblats de Marie Immaculée, dont l’objectif déclaré est de fournir des soins de santé, du soutien et d'autres bénéfices à des prêtres et à des frères démunis, âgés ou infirmes qui sont membres d’ordres religieux catholiques romains et qui ont fait vœu de pauvreté en servant de tels ordres .

Les Oblats, eux, plaident pour que les délinquants libérés soient transférés sous leur protection. L’ordre a même une politique interne [lien externe]  (Nouvelle fenêtre) sur les prêtres qui ont commis des abus.

S'ils ont des antécédents criminels, ont été condamnés ou visés par des allégations crédibles, nous les accueillons dans notre communauté. Nous ne les en rejetons pas , a déclaré Thorson.

Les Oblats ont un comité consultatif entièrement catholique pour superviser le suivi des délinquants sexuels.

Nous comprenons qu’il y a un problème avec le fait de nous surveiller nous-mêmes , déclare toutefois Ken Thorson. Nous nous penchons là-dessus et nous comptons faire ce changement. [...] Mon objectif serait qu’il se fasse d’ici les six prochains mois.

Actuellement, 19 hommes vivent à Springhurst, et deux de ces anciens prêtres sont des délinquants sexuels.

Nous veillons à ce que les hommes soient bien nourris et bien soignés. Quelques soins infirmiers sont aussi offerts , déclare Ken Thorson.

Les logis que nous offrons ne sont pas ostentatoires ni luxueux [...] mais je peux comprendre que des gens s’inquiètent du fait que ces hommes vivraient une vie de confort et qu'on s'occupe d'eux, alors que les victimes porteraient toujours la douleur de leurs abus. Mais la raison pour laquelle nous continuons à prendre soin d'eux, c’est parce que cela nous permet de continuer à les surveiller , poursuit-il.

Le système est brisé

Mais Leona Huggins reste sceptique.

Ils ne peuvent pas se surveiller entre eux parce que le système est brisé , illustre-t-elle.

La résidence de Springhurst emploie souvent des nettoyeurs, des cuisiniers et d'autres professionnels externes pour s'occuper des résidents.

Lorsqu'on lui a demandé si le personnel était informé que des délinquants sexuels vivaient sur leur lieu de travail, M. Thorson a répondu que les administrateurs sont au courant de la présence des Oblats ayant des antécédents, car ils sont les mieux placés pour prendre les décisions de dotation appropriées qui assurent la sécurité des personnes vulnérables .

Mais pas plus tard qu'en 2019, le directeur de Springhurst était lui-même un agresseur sexuel reconnu.

Chargement de l’image Edward MacNeil est l'un des prêtres oblats ayant vécu à Springhurst. Il a été reconnu coupable de crimes sexuels au cours de ses années de travail comme prêtre. Photo : OMI Lacombe Canada

Le père Ed MacNeil a été reconnu coupable de crimes contre sept jeunes garçons dans une paroisse près de Thunder Bay, en Ontario. Il a été condamné à deux ans et demi de détention en 1996.

Ken Thorson affirme qu’Ed MacNeil s’est vu retirer l’autorisation d’offrir des sacrements et des ministères publics en 2010, mais selon des nécrologies publiques, le père MacNeil a présidé des funérailles ces dernières années.

Il est également un ancien supérieur provincial des Oblats de Marie Immaculée à Ottawa et vit toujours à Springhurst.

Tom Doyle, un ancien prêtre qui a étudié à la fois à l'Université Saint-Paul et à l'Université d'Ottawa, et qui prend fréquemment la parole au nom des survivants d'abus du clergé, se demande pourquoi l'Église continue de protéger, d'héberger et d'employer des personnes reconnues coupables de crimes.

Ils sont un danger pour l'ordre , croit-il.

Chargement de l’image Tom Doyle, un ancien prêtre qui a étudié à la fois à l'Université Saint-Paul et à l'Université d'Ottawa, prend fréquemment la parole au nom des survivants d'abus du clergé. Photo : Gracieuseté Tom Doyle

Ils ne devraient pas être autorisés à rester dans les ordres religieux ou dans un diocèse. Ils devraient être laïcisés. On nous sert comme excuse que nous avons la possibilité de les surveiller, mais c’est un argument très faible, car dans la pratique, cela n'a pas été très bien mis en œuvre , assène-t-il.

Un autre prêtre à héberger

Un autre prêtre oblat qui vit actuellement à Springhurst, Richard Wolak, a plaidé coupable, en 1999, d'avoir agressé sexuellement une fille à plusieurs reprises, en 1983 et en 1984. Au moment de sa condamnation, il a été nommé responsable d'une autre résidence oblate, selon des articles de journaux.

En plus de Springhurst, l'ordre gère trois autres résidences, dont deux en Colombie-Britannique et une en Alberta. Toutes relèvent de diverses sociétés oblates exploitées comme des organismes de bienfaisance qui ne paient pas d'impôts.

Pas plus tard que le mois dernier, Eric Dejaeger, un ancien prêtre oblat et délinquant sexuel, a été libéré d'une prison ontarienne après avoir purgé les deux tiers de sa peine pour maltraitance d'enfants au Nunavut. C'était sa deuxième condamnation.

Les documents de la commission des libérations conditionnelles de Dejaeger détaillent les crimes violents perpétrés pendant 15 ans contre plus de 35 victimes et notent qu'il a été diagnostiqué pédophile en 1989.

Les Oblats de Marie Immaculée condamnent les actes horribles d'abus sexuels commis par Eric Dejaeger , écrit Ken Thorson dans un courriel à CBC .

Bien qu'aucune décision n'ait été prise pour l’instant, il est possible que Dejaeger réside dans une communauté oblate où nous pourrons nous assurer qu'il suit son plan de libération sous étroite surveillance et avec une restriction totale de toute activité qui pourrait le mettre en contact étroit avec des mineurs , poursuit-il.

Ken Thorson n’a pas précisé quelle communauté oblate, exactement, pourrait accueillir Ed Dejaeger dans l’avenir.

La société de portefeuille qui possède Springhurst détenait plus de 6,6 millions de dollars d'actifs et d'investissements en 2020, selon les documents de l'Agence du revenu du Canada. Il s’agit d’une entité corporative oblate parmi des dizaines qui détenaient ensemble des liquidités et des actifs d'une valeur d'au moins 200 millions de dollars.

Dans une enquête journalistique précédente, Ken Thorson a déclaré à CBC que prendre soin des quelque 300 membres vieillissants des Oblats est devenu une importante priorité .

Chargement de l’image Le père Ken Thorson est le chef de l'ordre des Oblats dont le siège est à Ottawa. Photo : OMI Lacombe Canada

Et alors que le père Thorson a affirmé que son ordre avait rempli ses obligations financières envers les victimes des pensionnats, les Oblats font toujours partie d'un réseau catholique plus large qui avait promis 25 millions de dollars en compensation pour ceux qui ont subi des abus émotionnels, physiques et sexuels. Le groupe n'a pu amasser que 3,9 millions de dollars et en 2015, le gouvernement fédéral a libéré l'église de ces obligations.

Un secret de polichinelle

La résidence Springhurst est située à quelques pas de la rivière Rideau et à moins de 200 mètres du parc du même nom.

Des voisins savent que le bâtiment en briques rouges est une résidence pour des prêtres, mais la plupart ignorent que certains de ces hommes sont des délinquants sexuels.

Chargement de l’image Bob Gordon, président de l'Association communautaire du vieil Ottawa-Est, affirme que les délinquants sexuels vivant à Springhurst ont purgé leur peine de prison, mais il s'interroge : « que reçoivent les victimes ? » Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Personne dans la communauté ne sait vraiment ce qu’il se passe, mais personne n'est réellement choqué qu'ils soient là , note Bob Gordon, président de l’Association communautaire du vieil Ottawa-Est.

Certaines personnes dans le voisinage croient que ces prêtres ont payé leur dette à la société en prison, dit-il.

Mais d'autres, comme Bob Gordon, sont d’un autre avis.

D’un autre point de vue, quelle est la dette qu’un délinquant sexuel paie à la société s’il est protégé, logé et nourri? Qu’est-ce que les victimes reçoivent dans tout ça? Le paiement compensatoire, ce n’est rien en comparaison avec leurs vies ruinées , commente-t-il.

Pendant ce temps, le chemin vers la justice et la guérison se poursuit pour les victimes.

Leona Huggins attend toujours que l'église publie les noms de ceux qui ont abusé des enfants dans le passé.

Ils doivent écouter. Ils doivent faire une liste des agresseurs reconnus ou de manière très probable , réclame-t-elle. Ce serait le minimum. [...] Cela validerait l'expérience des survivants et de toutes les personnes qu'elles ont pu blesser.

Maintenant âgés dans les 70 ans, Tony et James Charlie veulent tourner la page de Glenn Doughty et des Oblats.

J'ai mis le frère Doughty de côté. Je sais ce qu'il a fait. J'ai été témoin de certaines des choses qu'il a faites. J'en sais assez sur lui et je ne veux pas en savoir plus , dit James Charlie.

Je ne pense pas que j'obtiendrai quoi que ce soit de lui , ajoute son frère.

Avec les informations de Duncan McCue, Martha Troian, Jodie Martinson et Julie Ireton de CBC News