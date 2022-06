Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS se dote d’une politique inclusive

Un installation inaccessible pour une personne en situation de handicap, de la documentation écrite dans une langue qu’une personne ne comprend pas : voilà le genre de barrières que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS veut éliminer. C’est pourquoi une politique d'organisation axée sur la diversité, l'équité et l'inclusion a été adoptée. Celle-ci s’applique non seulement aux employés, mais aussi aux usagers issus de la diversité.

L'objectif de la politique, c'est que chaque personne se sente respectée et incluse au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, que ce soit pour y recevoir des soins et des services, pour y accompagner un proche, ou encore pour y travailler , indique-t-on dans un communiqué publié lundi.

On n’a pas identifié, à l’intérieur de la politique, les groupes spécifiques auxquels la politique s’adresse parce qu’on veut que ce soit évolutif dans le temps , explique, d'entrée de jeu, la présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Robin Marie Coleman.

Des formations seront entre autres offertes au personnel. On souhaite également identifier les freins auxquels peuvent faire face les usagers et les employés issus de la diversité pour ensuite poser des actions pour les contrer. On veut vraiment définir les prochaines étapes avec les personnes concernées. On ne veut pas prétendre ce dont chaque personne a besoin , mentionne-t-elle.

« Notre démarche pour l’élaboration de la politique a été inclusive dans le sens qu’on a consulté plus de 160 personnes à l'interne et dans la communauté, des groupes d’organismes communautaires qui représentent différents groupes issus de la diversité. » — Une citation de Robin Marie Coleman, présidente-directrice adjointe au CIUSSS de l’Estrie-CHUS

On avait des demandes. Ça a commencé avec la communauté transgenre et non-binaire qui nous ont exprimés un besoin clair par rapport aux soins et services qui, pour eux, n’étaient transparents, mentionne Mme Coleman. On a vu aussi cette barrière-là au travers des groupes de consultation pour différents groupes issus de la diversité.

« Ça va changer pour tout le monde parce qu'on va demander à ce que chaque employé adopte une posture d’ouverture et de poser de bonnes questions au lieu de prétendre avoir la solution pour des usagers, même chose pour les employés. » — Une citation de Robin Marie Coleman, présidente-directrice adjointe au CIUSSS de l’Estrie-CHUS